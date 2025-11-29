فرصت طلایی آموزش در خوزستان از دست رفت

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی‌فر شامگاه شنبه در برنامه‌ای رادیویی با اشاره به رویکردهای جدید وزارت آموزش‌وپرورش اظهار کرد: تحقق شعار هر دانش‌آموز یک نقش، هر دانش‌آموز یک تشکل از جمله اهداف اصلی است که در قالب سازمان دانش‌آموزی و سایر تشکل‌ها دنبال می‌شود.

وی افزود: باید مسائل مهم فرهنگ عمومی، زیست‌محیطی و کمک به همنوعان را به دانش‌آموزان بیاموزیم. در کشورهای توسعه‌یافته آموزش‌های ابتدایی بر محور تفکر انتقادی، حل مسئله و تاب‌آوری استوار است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان با اشاره به نقش سه‌ضلعی آموزش گفت: دانش‌آموزان، اولیا و کادر مدرسه همچون مدیر و معلم اضلاع مثلث آموزش هستند و نقش همه این مولفه‌ها در تقویت روحیه همکاری بسیار پررنگ است.

وی در ادامه به طرح «سه میم» اشاره کرد و گفت: ارتباط مدرسه، مسجد و منزل در آموزش‌وپرورش هرچه بیشتر باشد، اهداف تربیتی و آموزشی با کیفیت بهتری محقق خواهد شد.

علی‌فر با تأکید بر یادگیری پایدار خاطرنشان کرد: یادگیری پایدار به معنای تغییر رفتار است؛ اگر یادگیری منجر به تغییر رفتار نشود، صرفاً حفظیات خواهد بود که به‌زودی فراموش می‌شود.

وی از خانواده‌ها خواست بر روند آموزش دانش‌آموزان نظارت داشته باشند تا هم تثبیت آموخته‌ها و هم کاهش آسیب‌های اجتماعی محقق شود.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان با اشاره به طرح «ایما» گفت: در این طرح یک روز مسئولیت‌های مدرسه مانند حضور و غیاب، امور بوفه و مرور دروس به دانش‌آموزان سپرده می‌شود. از مدیران مدارس انتظار داریم پس از حضوری شدن آموزش‌ها این طرح را اجرایی کنند.

وی با انتقاد از مشکلات ناشی از آموزش مجازی افزود: فرصت طلایی آموزش از مهر تا آذر امسال به دلیل آلودگی هوا و غیرحضوری شدن مدارس از دست رفت. همه مردم استان به‌ویژه اولیا و معلمان نگران کیفیت آموزش‌های مجازی هستند زیرا دانش‌آموزان باید در کنکور سراسری با سراسر کشور رقابت کنند.

علی‌فر در بخش دیگری از سخنان خود درباره تقویت روحیه مقاومت دانش‌آموزان گفت: در کتب پیش‌دبستانی از مفاخر علمی و پهلوانانی همچون شهید علی هاشمی و قهرمانان بومی که در حوادثی مانند زلزله و سیل نقش‌آفرینی کردند یاد شده است.

وی ادامه داد: کارگاه‌های تاب‌آوری اقلیمی مانند مصرف درست انرژی و مواجهه صحیح با بحران‌ها باید برگزار شود. همچنین دو بسته آموزشی با عنوان «ایرانمون» و «از ایرانمون دفاع می‌کنیم» در مدارس متوسطه دوم توزیع شده و پس از حضوری شدن مدارس در سایر مقاطع نیز ارائه خواهد شد.