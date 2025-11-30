  1. سلامت
  2. بهداشت
۹ آذر ۱۴۰۴، ۸:۳۵

افزایش ۴ برابری آنفلوانزا در بیماران بستری+ نمودار

افزایش ۴ برابری آنفلوانزا در بیماران بستری+ نمودار

مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، در گزارشی وضعیت بیماری‌های تنفسی حاد در استان‌های مختلف کشور را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، نسبت موارد دارای علائم عفونت‌های تنفسی، همچنان در مراجعین بستری، در حال افزایش است؛ به طوری که ۱۶.۶ درصد از مراجعین بستری، دارای علائم تنفسی شدید (SARI) بوده‌اند.

از میان ۲۷۷ نمونه تنفسی اخذ شده از مراجعین با تظاهرات ILI یا SARI، درصد مثبت آزمایش PCR آنفلونزا ۳۵.۷ درصد بوده است.

افزایش ۴ برابری آنفلوانزا در بیماران بستری+تصاویر نمودارها

نسبت نمونه‌های مثبت از نظر آنفلوانزا، هم در بیماران سرپایی و هم در بیماران بستری، جهش بالایی داشته و در بیماران بستری به چهار برابر آستانه هشدار بالا رسیده است.

افزایش ۴ برابری آنفلوانزا در بیماران بستری+تصاویر نمودارها

تایپ و ساب تایپ غالب به ترتیب A و H۳N۲ بوده است.

افزایش ۴ برابری آنفلوانزا در بیماران بستری+تصاویر نمودارها

نسبت نمونه‌های تنفسی مثبت از نظر کووید ۱۹ همچنان در سطح پایینی قرار داشته و در مقایسه با هفته قبل، کاهش داشته است.

استان‌های خراسان جنوبی، قزوین، خراسان رضوی، زاهدان، اصفهان، تهران و همدان، درصد آنفلوانزای بالاتری را در مقایسه با متوسط کشوری دارند.

در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و مازندران، وضعیت هنوز از آستانه هشدار بالا عبور نکرده است.

کد خبر 6672490
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها