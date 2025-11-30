افزایش ۴ برابری آنفلوانزا در بیماران بستری+ نمودار

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، نسبت موارد دارای علائم عفونت‌های تنفسی، همچنان در مراجعین بستری، در حال افزایش است؛ به طوری که ۱۶.۶ درصد از مراجعین بستری، دارای علائم تنفسی شدید (SARI) بوده‌اند.

از میان ۲۷۷ نمونه تنفسی اخذ شده از مراجعین با تظاهرات ILI یا SARI، درصد مثبت آزمایش PCR آنفلونزا ۳۵.۷ درصد بوده است.

نسبت نمونه‌های مثبت از نظر آنفلوانزا، هم در بیماران سرپایی و هم در بیماران بستری، جهش بالایی داشته و در بیماران بستری به چهار برابر آستانه هشدار بالا رسیده است.

تایپ و ساب تایپ غالب به ترتیب A و H۳N۲ بوده است.

نسبت نمونه‌های تنفسی مثبت از نظر کووید ۱۹ همچنان در سطح پایینی قرار داشته و در مقایسه با هفته قبل، کاهش داشته است.

استان‌های خراسان جنوبی، قزوین، خراسان رضوی، زاهدان، اصفهان، تهران و همدان، درصد آنفلوانزای بالاتری را در مقایسه با متوسط کشوری دارند.

در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و مازندران، وضعیت هنوز از آستانه هشدار بالا عبور نکرده است.