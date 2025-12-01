به گزارش خبرگزاری مهر، ادارهکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور اطلاعیهای رسمی، بر ضرورت حفظ کاربری تخصصی نگارخانهها و پایبندی کامل به مفاد آئیننامه «صدور اجازه تأسیس، انحلال و نظارت بر فعالیت نگارخانهها» تأکید کرد؛ آئیننامهای که هدف آن حفاظت از هویت حرفهای نگارخانهها به عنوان پایگاههای اصلی ترویج و توسعه هنرهای تجسمی است.
بر اساس اطلاعیه منتشرشده، آئیننامه «صدور اجازه تأسیس، انحلال و نظارت بر فعالیت نگارخانهها» چارچوب مشخصی برای فعالیت این اماکن تعیین کرده و نگارخانهها تنها پس از طی مراحل قانونی شامل بازدید کارشناسان، احراز شرایط فنی و فرهنگی و دریافت تأییدیههای لازم از جمله پلیس نظارت بر اماکن عمومی، اجازه فعالیت تخصصی در حوزه هنرهای تجسمی را دریافت میکنند.
در این گزارش تأکید شده است که فعالیت نگارخانهها باید بر نمایش و عرضه آثار تجسمی و برنامههایی منطبق با مأموریت هنری آنها متمرکز باشد. طبق آئیننامه، برگزاری نشستهای غیرتخصصی، اجراهای موسیقایی یا نمایشی و همچنین مراسم یا پذیراییهایی که خارج از شأن و کارکرد فرهنگی نگارخانه باشد، در زمره فعالیتهای غیرمجاز قرار میگیرد.
بررسیها نشان میدهد که در صورت مشاهده چنین تخلفاتی، اقدامات قانونی شامل تذکر، تعلیق یا حتی لغو مجوز، متناسب با نوع و میزان تخلف، قابل اعمال است. در همین راستا، ادارهکل هنرهای تجسمی خواستار افزایش دقت و حساسیت مدیران فرهنگی استانها در روند نظارت شده و از آنها خواسته است گزارش اقدامات و نتایج رسیدگیها را به این ادارهکل ارسال کنند.
نگارخانهها بهعنوان یکی از اصلیترین بسترهای ارتباطی میان هنرمندان و مخاطبان هنرهای تجسمی شناخته میشوند و کارشناسان معتقدند اجرای دقیق آئیننامه، نقش مؤثری در حفظ استانداردهای حرفهای این فضاها و ارتقای کیفیت رویدادهای هنری خواهد داشت.
