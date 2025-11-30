به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله نادری امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در ۲۴ ساعت گذشته، عوامل پرتلاش پلیس‌راه با حضور فعال و کنترل مستمر محورهای مواصلاتی استان، تمرکز ویژه‌ای بر برخورد با رانندگان متخلف و حادثه‌ساز داشتند.

وی افزود: در نتیجه این اقدامات، تعداد ۲۳ دستگاه خودرو که اقدام به حرکات مخاطره‌آمیز در جاده‌ها، تخطی آشکار از محدودیت‌های سرعت و عدم رعایت کامل نکات ایمنی کرده بودند، شناسایی و توسط مأموران پلیس‌راه توقیف و پس از اعمال قانون، روانه پارکینگ شدند.

رئیس پلیس‌راه لرستان ضمن تأکید بر اهمیت حفظ جان خود و دیگران در جاده‌ها، به رانندگان پرخطر اخطار داد: پلیس‌راه استان با هرگونه رانندگی پرخطر، بی‌ملاحظه و حادثه‌ساز با قاطعیت برخورد خواهد کرد. به‌تمامی رانندگان توصیه می‌شود همواره قوانین راهنمایی‌ورانندگی را رعایت نموده و سرعت مطمئنه و ایمن را سرلوحه کار خود قرار دهند، زیرا هرگونه سهل‌انگاری منجر به توقیف خودرو و اعمال جریمه‌های سنگین قانونی خواهد شد.