  1. استانها
  2. لرستان
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۰

توقیف ۲۳ دستگاه خودرو متخلف در جاده‌های لرستان

توقیف ۲۳ دستگاه خودرو متخلف در جاده‌های لرستان

خرم‌آباد - رئیس پلیس‌راه لرستان از توقیف ۲۳ دستگاه خودرو متخلف در جاده‌های این استان طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله نادری امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در ۲۴ ساعت گذشته، عوامل پرتلاش پلیس‌راه با حضور فعال و کنترل مستمر محورهای مواصلاتی استان، تمرکز ویژه‌ای بر برخورد با رانندگان متخلف و حادثه‌ساز داشتند.

وی افزود: در نتیجه این اقدامات، تعداد ۲۳ دستگاه خودرو که اقدام به حرکات مخاطره‌آمیز در جاده‌ها، تخطی آشکار از محدودیت‌های سرعت و عدم رعایت کامل نکات ایمنی کرده بودند، شناسایی و توسط مأموران پلیس‌راه توقیف و پس از اعمال قانون، روانه پارکینگ شدند.

رئیس پلیس‌راه لرستان ضمن تأکید بر اهمیت حفظ جان خود و دیگران در جاده‌ها، به رانندگان پرخطر اخطار داد: پلیس‌راه استان با هرگونه رانندگی پرخطر، بی‌ملاحظه و حادثه‌ساز با قاطعیت برخورد خواهد کرد. به‌تمامی رانندگان توصیه می‌شود همواره قوانین راهنمایی‌ورانندگی را رعایت نموده و سرعت مطمئنه و ایمن را سرلوحه کار خود قرار دهند، زیرا هرگونه سهل‌انگاری منجر به توقیف خودرو و اعمال جریمه‌های سنگین قانونی خواهد شد.

کد خبر 6672921

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها