درخواست معاون استاندار سمنان برای ایجاد مرکز ذخایر ژنتیکی در استان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقا براری بعد از ظهر یکشنبه در جلسه قرارگاه زیستی پدافند غیرعامل استان به میزبانی استانداری سمنان بابیان اینکه وظیفه این کمیته ایجاد همپوشانی در مقابله با حوادث و تهدیدات زیستی است، بیان کرد: قرارگاه زیستی پدافند غیرعامل می‌تواند برای برنامه‌ریزی و مدیریت بحران‌ها دستگاه‌های عضو را متحد و یکپارچه سازد.

وی افزود: تداوم جلسات قرارگاه و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها برای ارتقای آمادگی زیستی و مدیریت مخاطرات استان از اولویت‌هایی که باید در دستور کار واقع شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان بابیان اینکه طرح امنیت غذایی به دلیل برخی اشکالات ساختاری هنوز کامل اجرایی نشده است، گفت: قرارگاه زیستی می‌تواند با شفاف‌سازی دستورالعمل‌ها و به‌کارگیری ظرفیت اعتبارات پدافندی، اجرای آن را پیگیری کند.

آقا براری با اشاره به طرح ایجاد آزمایشگاه مرجع گیاه‌پزشکی با بیان اینکه تجهیزات مورد نیاز این آزمایشگاه در دانشگاه سمنان موجود است، تصریح کرد: تنها صدور مجوزهای لازم از تهران باقی مانده است.

وی به ضرورت وجود مرکز ذخایر ژنتیکی استان تاکید کرد و افزود: این موضوع می‌بایست پیگیری می‌شود تا دیگر نیازی به استعلام از استان‌های دیگر نباشد و خدمات در داخل استان ارائه شود.