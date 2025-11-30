  1. استانها
  2. سمنان
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۸

درخواست معاون استاندار سمنان برای ایجاد مرکز ذخایر ژنتیکی در استان

درخواست معاون استاندار سمنان برای ایجاد مرکز ذخایر ژنتیکی در استان

سمنان- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت ایجاد مرکز ذخایر ژنتیک در استان، بر لزوم پیگیری صدور مجوز آزمایشگاه مرجع گیاه‌شناسی سمنان نیز تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقا براری بعد از ظهر یکشنبه در جلسه قرارگاه زیستی پدافند غیرعامل استان به میزبانی استانداری سمنان بابیان اینکه وظیفه این کمیته ایجاد همپوشانی در مقابله با حوادث و تهدیدات زیستی است، بیان کرد: قرارگاه زیستی پدافند غیرعامل می‌تواند برای برنامه‌ریزی و مدیریت بحران‌ها دستگاه‌های عضو را متحد و یکپارچه سازد.

وی افزود: تداوم جلسات قرارگاه و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها برای ارتقای آمادگی زیستی و مدیریت مخاطرات استان از اولویت‌هایی که باید در دستور کار واقع شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان بابیان اینکه طرح امنیت غذایی به دلیل برخی اشکالات ساختاری هنوز کامل اجرایی نشده است، گفت: قرارگاه زیستی می‌تواند با شفاف‌سازی دستورالعمل‌ها و به‌کارگیری ظرفیت اعتبارات پدافندی، اجرای آن را پیگیری کند.

آقا براری با اشاره به طرح ایجاد آزمایشگاه مرجع گیاه‌پزشکی با بیان اینکه تجهیزات مورد نیاز این آزمایشگاه در دانشگاه سمنان موجود است، تصریح کرد: تنها صدور مجوزهای لازم از تهران باقی مانده است.

وی به ضرورت وجود مرکز ذخایر ژنتیکی استان تاکید کرد و افزود: این موضوع می‌بایست پیگیری می‌شود تا دیگر نیازی به استعلام از استان‌های دیگر نباشد و خدمات در داخل استان ارائه شود.

کد خبر 6673142

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها