به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقا براری بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با محمد رضا شالبافان مدیرکل دفتر سلامت روان وزارت بهداشت به میزبانی استانداری سمنان خواستار تعیین وضعیت پروژه های نیمه تمام شد و بیان کرد: ساماندهی طرح های نیمه تمام برای پیشگیری از اتلاف منابع و زمان مورد تاکید است.

وی ادامه داد: رسیدگی به پروژه های نیمه تمامی که در مرحله اجرا یا توقف ماندند از جمله درخواست های استانداری است که می بایست اجرایی شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان به تسریع تکمیل پروژه ها تاکید کرد و افزود: برخی پروژه ها علیرغم دریافت مجوزها هنوز به مرحله اجرا هم حتی نرسیدند که باید جایگزین شده یا روند ساخت آن ادامه پیدا کند.

آقا براری با انتقاد از اینکه بخش قابل توجهی از پروژه ها در مراحل مختلف متوقف ماندند، ادامه داد: با نظر کارشناسی، برنامه ریزی دقیق و زمان بندی مشخص باید وضعیت آن ها مشخص شود.

وی با اشاره به اینکه در این مسیر باید از هر گونه موازی کاری پرهیز شود، افزود:خروجی این تصمیم گیری پیرامون پروژه ها باید به نفع مردم و توسعه استان سمنان رقم بخورد.