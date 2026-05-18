۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۶

وجود ۲۵۰۰واحد صنعتی در استان سمنان؛ زیرساخت‌های استاندارد تقویت شود

سمنان- معاون سیاسی استاندار سمنان از وجود دو هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی در استان خبر داد و گفت: برای پیشگیری از بحران زیرساخت‌های استاندارد پدافندی این واحدها باید تقویت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقا براری صبح دوشنبه در جلسه قرارگاه شیمیایی استان سمنان در محل استانداری از وجود دو هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی در استان خبر داد و بیان کرد: رعایت الزامات پدافندی در صنایع و زیرساخت ها یک ضرورت است.

وی رعایت استانداردها را عاملی برای کاهش خسارات و تهدیدات دانست و ادامه داد: وجود صنایع پر خطر، واحدهای پالایشی و مراکز صنعتی در استان سمنان می طلبد تا با موضوعات پدافندی توجه شود.

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استان سمنان با اشاره به اینکه صاحبان این صنایع علاوه بر مباحث اقتصادی دغدغه شرایط جنگی را نیز دارند، توضیح داد: همین موضوع نشان می‌دهد که استان سمنان باید برای مقابله با حوادث و تهدیدات احتمالی آماده شده و از زیرساخت هایی نظیر نفت و گاز بیشتر حفاظت شود.

آقا براری اظهار داشت: در حوزه تجهیزات امدادی، اورژانس، هلال احمر و امکانات تخصصی مرتبط با صنایع و تأسیسات حساس می بایست حمایت های بیشتری به استان سمنان اختصاص یابد.

وی اضافه کرد: تقویت حفاظت از زیرساخت ها برای پیشگیری از اختلال در خدمت رسانی مردم حائز اهمیت است که باید مناسب با شرایط امدادها و حفاظت ها تقویت شوند.

