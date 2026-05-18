به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقا براری صبح دوشنبه در جلسه قرارگاه شیمیایی استان سمنان در محل استانداری از وجود دو هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی در استان خبر داد و بیان کرد: رعایت الزامات پدافندی در صنایع و زیرساخت ها یک ضرورت است.

وی رعایت استانداردها را عاملی برای کاهش خسارات و تهدیدات دانست و ادامه داد: وجود صنایع پر خطر، واحدهای پالایشی و مراکز صنعتی در استان سمنان می طلبد تا با موضوعات پدافندی توجه شود.

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استان سمنان با اشاره به اینکه صاحبان این صنایع علاوه بر مباحث اقتصادی دغدغه شرایط جنگی را نیز دارند، توضیح داد: همین موضوع نشان می‌دهد که استان سمنان باید برای مقابله با حوادث و تهدیدات احتمالی آماده شده و از زیرساخت هایی نظیر نفت و گاز بیشتر حفاظت شود.

آقا براری اظهار داشت: در حوزه تجهیزات امدادی، اورژانس، هلال احمر و امکانات تخصصی مرتبط با صنایع و تأسیسات حساس می بایست حمایت های بیشتری به استان سمنان اختصاص یابد.

وی اضافه کرد: تقویت حفاظت از زیرساخت ها برای پیشگیری از اختلال در خدمت رسانی مردم حائز اهمیت است که باید مناسب با شرایط امدادها و حفاظت ها تقویت شوند.