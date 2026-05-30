ضرورت ایجاد ساختار تصمیم گیری چابک و کارآمد پدافندی در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند شامگاه شنبه در جلسه شورای پدافند غیرعامل در محل استانداری سمنان به لزوم ایجاد ساختار تصمیم گیری چابک و کارآمد پیرامون پدافند غیرعامل در استان تاکید کرد و افزود: این اقدام منجر به تسریع تصمیم گیری ها هنگام مواجه با بحران می شود.

وی تشکیل این قرارگاه عملیاتی را در استان ضروری خواند و ادامه داد: بر پایه این قرارگاه وظایف دستگاه ها مشخص و مسئولیت ها دقیق اجرا می شود.

استاندار سمنان توضیح داد: بر طبق این قرارگاه دستورالعمل های ابلاغی حوزه پدافند غیرعامل با مشارکت دستگاه ها و متناسب با شرایط استان بومی سازی و اجرایی خواهد شد.

کولیوند با تاکید به اینکه هر دستگاه در حوزه ماموریت خود باید پاسخگو باشد، یادآور شد: بر این اساس دستورالعمل های ملی با نگاه کارشناسی باید در سطح دستگاه ها بررسی شده تا امکان انطباق با شرایط استان فراهم شود.

وی صیانت از زیر ساخت های حیاتی و خدماتی را ضروری برشمرد و افزود: شبکه های آب، برق، گاز و ارتباطات باید پایش شده و سطح امنیت سایبری آن ها و پایداری خدمات آن ها هنگام بحران افزایش یابد.