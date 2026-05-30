۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۳۷

ضرورت ایجاد ساختار تصمیم گیری چابک و کارآمد پدافندی در استان سمنان

سمنان- استاندار سمنان به ایجاد ساختار تصمیم گیری چابک و کارآمد حوزه پدافند غیرعامل در استان تاکید کرد و گفت: تشکیل این قرارگاه، اثر گذار برای تسریع در حل بحران است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند شامگاه شنبه در جلسه شورای پدافند غیرعامل در محل استانداری سمنان به لزوم ایجاد ساختار تصمیم گیری چابک و کارآمد پیرامون پدافند غیرعامل در استان تاکید کرد و افزود: این اقدام منجر به تسریع تصمیم گیری ها هنگام مواجه با بحران می شود.

وی تشکیل این قرارگاه عملیاتی را در استان ضروری خواند و ادامه داد: بر پایه این قرارگاه وظایف دستگاه ها مشخص و مسئولیت ها دقیق اجرا می شود.

استاندار سمنان توضیح داد: بر طبق این قرارگاه دستورالعمل های ابلاغی حوزه پدافند غیرعامل با مشارکت دستگاه ها و متناسب با شرایط استان بومی سازی و اجرایی خواهد شد.

کولیوند با تاکید به اینکه هر دستگاه در حوزه ماموریت خود باید پاسخگو باشد، یادآور شد: بر این اساس دستورالعمل های ملی با نگاه کارشناسی باید در سطح دستگاه ها بررسی شده تا امکان انطباق با شرایط استان فراهم شود.

وی صیانت از زیر ساخت های حیاتی و خدماتی را ضروری برشمرد و افزود: شبکه های آب، برق، گاز و ارتباطات باید پایش شده و سطح امنیت سایبری آن ها و پایداری خدمات آن ها هنگام بحران افزایش یابد.

