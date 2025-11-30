به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان دارالقرآن الکریم با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که سامانه مؤسسات قرآنی این نهاد بهروز شده است تا فرایند رسیدگی به درخواستها، از تأسیس مؤسسات تا پیگیری مجوزها و بارگذاری مدارک، سریعتر و کارآمدتر شود.
براساس این اطلاعیه از این پس، متقاضیان باید برای انجام هرگونه اقدام اعم از ثبت درخواست جدید، پیگیری تأسیس مؤسسه، یا بارگذاری مدارک مؤسسات دارای پروانه از «سامانه جدید کاربران» در وبسایت رسمی تلاوت استفاده کنند.
برای پیگیری درخواستهای قدیمی بهویژه اگر درخواست اصلی «تأسیس مؤسسه» بوده باشد، لینک ویژهای در سامانه فعال شده که فقط تا پایان بهمن امسال در دسترس خواهد بود. پس از آن، امکان مشاهده یا تکمیل اطلاعات گذشته وجود نخواهد داشت.
متقاضیانی که قصد تغییرات یا تمدید پروانه سامانه مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت زیر نظر سازمان تبلیغات اسلامی را دارند، همانند گذشته باید از طریق همان بخش «کاربران سایت» اقدام کنند.
در صورت هرگونه سوال یا ابهام، کاربران میتوانند با «ادارهکل توسعه مشارکتهای مردمی» سازمان دارالقرآن تماس بگیرند.
