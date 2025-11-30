یک کارچاق کن در اردبیل دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فردی که با جعل عنوان قضائی و انجام اقدامات مجرمانه در حوزه کارچاق‌کنی اقدام به اخاذی از شهروندان کرده بود، توسط کارشناسان حفاظت و اطلاعات دادگستری استان اردبیل دستگیر شد.

براساس اعلام رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان اردبیل، متهم طی حدود شش ماه با معرفی خود به عنوان قاضی دیوان عالی کشور از مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضائی مبالغ و اقلامی شامل بیش از ۵۰ سکه بهار آزادی دریافت کرده و با فریب مردم به دلالی و کارچاق‌کنی می‌پرداخته است.

به گفته وی، پس از وصول گزارش‌های مردمی و انجام اقدامات اطلاعاتی و نظارتی، این فرد شناسایی و دستگیر و سپس برای طی مراحل قانونی به دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل معرفی شد.

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان با تأکید بر اینکه مقابله با سودجویان و متخلفانی که با سوءاستفاده از دستگاه قضائی به اعتماد عمومی آسیب می‌زنند از مأموریت‌های اصلی این مجموعه است، افزود: با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد قاطع و قانونی با متخلفان و مجرمان صورت خواهد گرفت.

وی خاطر نشان کرد: به منظور دریافت همکاری‌های مردمی سامانه تلفنی ۱۲۷ ستاد خبری حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه نیز آماده دریافت اخبار و گزارشات مردمی می‌باشد.