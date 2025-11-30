ثبت رکورد برداشت ۲۰ کیلوگرم زعفران در هکتار توسط کشاورزان لرستانی

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا امیری امروز یکشنبه در آئین شکرگزاری و اولین جشنواره زعفران لرستان با اشاره به اهمیت ایجاد فضای گفتوگو بین همه دستاندرکاران بخش کشاورزی، اظهار داشت: آموزش و ترویج عاملی کلیدی برای حفظ روحیه امید و ماندگاری در این بخش است.
وی افزود: این حمایتها، بستر لازم برای توسعه فعالیتهای تحقیقاتی و بهرهمندی از دانش روز و تجربیات ارزشمند کشاورزان را فراهم میکند.
مدیر ترویج سازمان جهاد کشاورزی لرستان، اجرای تصمیمات دانشبنیان و اقدامات زیرساختی را از اهداف جدی این سازمان عنوان کرد و گفت: در این جشنواره، علاوه بر شکرگزاری برداشت زعفران، تمرکز اصلی بر ریشهیابی چالشهای تولید این محصول و ارائه راهکارهای عملی برای ارتقای بهرهوری است.
امیری با اشاره به وجود حدود هزار هکتار سطح زیر کشت زعفران در استان و تولید سالانه حدود پنج هزار کیلوگرم، به شکاف عملکردی قابلتوجه اشاره کرد و گفت: متوسط تولید در لرستان پنج کیلوگرم در هکتار است، این در حالی است که برخی کشاورزان پیشرو به رکورد ۲۰ کیلوگرم در هکتار و متوسط جهانی ۱۰ کیلوگرم دست یافتهاند. این امر نشان میدهد با انتقالیافتههای پژوهشی و مدیریت علمی میتوان به رکوردهای بهتری دستیافت.
وی یکی از چالشهای اصلی را ضعف هماهنگی بین تولیدکنندگان و صادرکنندگان و صادرات فلهای بخش عمدهای از زعفران استان عنوان کرد و گفت: یکی از اهداف اصلی این گردهمایی، بررسی راهکارهای عملی برای رفع این مشکل و حفظ ارزش افزوده این محصول در استان است.
مدیر ترویج سازمان جهاد کشاورزی لرستان همچنین به پتانسیل بالای زعفران و گیاهان دارویی برای جایگزینی با کشت گیاهان ممنوعه اشاره کرد و توسعه این بخش را عاملی برای کاهش بیکاری دانست و افزود: زعفران به دلیل نیاز به نیروی کار زیاد در مراحل کاشت، داشت، برداشت و فراوری، زنجیره اشتغالزایی کاملی ایجاد میکند.
