۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۲

ثبت رکورد برداشت ۲۰ کیلوگرم زعفران در هکتار توسط کشاورزان لرستانی

خرم‌آباد - مدیر ترویج سازمان جهاد کشاورزی لرستان از ثبت رکورد برداشت ۲۰ کیلوگرم زعفران در هکتار توسط برخی از کشاورزان این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا امیری امروز یکشنبه در آئین شکرگزاری و اولین جشنواره زعفران لرستان با اشاره به اهمیت ایجاد فضای گفت‌وگو بین همه دست‌اندرکاران بخش کشاورزی، اظهار داشت: آموزش و ترویج عاملی کلیدی برای حفظ روحیه امید و ماندگاری در این بخش است.

وی افزود: این حمایت‌ها، بستر لازم برای توسعه فعالیت‌های تحقیقاتی و بهره‌مندی از دانش روز و تجربیات ارزشمند کشاورزان را فراهم می‌کند.

مدیر ترویج سازمان جهاد کشاورزی لرستان، اجرای تصمیمات دانش‌بنیان و اقدامات زیرساختی را از اهداف جدی این سازمان عنوان کرد و گفت: در این جشنواره، علاوه بر شکرگزاری برداشت زعفران، تمرکز اصلی بر ریشه‌یابی چالش‌های تولید این محصول و ارائه راهکارهای عملی برای ارتقای بهره‌وری است.

امیری با اشاره به وجود حدود هزار هکتار سطح زیر کشت زعفران در استان و تولید سالانه حدود پنج هزار کیلوگرم، به شکاف عملکردی قابل‌توجه اشاره کرد و گفت: متوسط تولید در لرستان پنج کیلوگرم در هکتار است، این در حالی است که برخی کشاورزان پیشرو به رکورد ۲۰ کیلوگرم در هکتار و متوسط جهانی ۱۰ کیلوگرم دست یافته‌اند. این امر نشان می‌دهد با انتقال‌یافته‌های پژوهشی و مدیریت علمی می‌توان به رکوردهای بهتری دست‌یافت.

وی یکی از چالش‌های اصلی را ضعف هماهنگی بین تولیدکنندگان و صادرکنندگان و صادرات فله‌ای بخش عمده‌ای از زعفران استان عنوان کرد و گفت: یکی از اهداف اصلی این گردهمایی، بررسی راهکارهای عملی برای رفع این مشکل و حفظ ارزش افزوده این محصول در استان است.

مدیر ترویج سازمان جهاد کشاورزی لرستان همچنین به پتانسیل بالای زعفران و گیاهان دارویی برای جایگزینی با کشت گیاهان ممنوعه اشاره کرد و توسعه این بخش را عاملی برای کاهش بیکاری دانست و افزود: زعفران به دلیل نیاز به نیروی کار زیاد در مراحل کاشت، داشت، برداشت و فراوری، زنجیره اشتغال‌زایی کاملی ایجاد می‌کند.

    • مهدی IR ۱۵:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      در یک سال یا در طول ثمردهی چندساله هر بوته؟

