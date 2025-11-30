به گزارش خبرنگار مهر، ناصر طهماسبی امروز یکشنبه در آئین شکرگزاری و جشنواره زعفران در لرستان ضمن قدردانی از تلاش‌های فعالان این عرصه، بر اهمیت مبارزه با کشت گیاهان ممنوعه و ضرورت معرفی کشت‌های جایگزین تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش جهاد کشاورزی در امنیت غذایی کشور، گفت: یکی از وظایف اصلی ما برگزاری همایش‌ها، جلسات و کلاس‌های آموزشی برای معرفی کشت‌های جایگزین است تا بتوانیم با همکاری کارشناسان و مدیران، از توسعه کشت گیاهان ممنوعه جلوگیری کنیم.

مدیر حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی، افزود: ما متولی بخش کشاورزی هستیم و وظیفه تولید و تأمین امنیت غذایی کشور بر عهده ما است. ممکن است برخی کشاورزان به دلیل ناآگاهی به کشت گیاهان ممنوعه روی بیاورند، اما وظیفه ما توجیه، آموزش و مقابله با این روند است.

طهماسبی در ادامه با اشاره به اهمیت گیاهان دارویی و به‌ویژه زعفران، گفت: زعفران می‌تواند جایگزین مناسبی برای کشت‌های ممنوعه باشد؛ چرا که علاوه بر ارزش اقتصادی بالا، ظرفیت توسعه در اراضی کم‌بازده را دارد. امیدواریم با حضور کارشناسان و انتقال دانش روز به مزرعه، موفقیت‌های بیشتری در این زمینه کسب کنیم.

وی همچنین از مجری جشنواره و تمامی دست‌اندرکاران این رویداد تقدیر کرد و افزود: پیام جشنواره توسعه کشت گیاهان دارویی به‌ویژه زعفران است که می‌تواند هم به اقتصاد کشاورزان کمک کند و هم در راستای سیاست‌های کلان کشور برای مقابله با کشت گیاهان ممنوعه مؤثر باشد.