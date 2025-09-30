افتتاح دادگاه بخش کوزران با حضور رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر سه شنبه طی مراسمی رسمی با حضور شهرام کرمی رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه، فرماندار کرمانشاه و دادستان مرکز استان، دادگاه بخش کوزران رسماً آغاز به کار کرد. این اقدام در راستای تحقق یکی از مطالبات دیرینه مردم منطقه و با هدف تسهیل دسترسی آنان به خدمات قضایی انجام شده است.
ساخت و تجهیز اولین شعبه دادگاه در شهر کوزران با پیگیریهای مستمر مسئولان محلی و همراهی فرماندار کرمانشاه، از مدتها پیش در دستور کار قرار گرفته بود و اکنون با بهرهبرداری از آن، تحولی جدی در ارائه خدمات قضایی به مردم منطقه شکل گرفته است.
در جریان این مراسم، قاضی چراغی با حکم حجتالاسلام محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، به عنوان رئیس دادگاه بخش کوزران منصوب شد و حکم وی توسط شهرام کرمی رئیس کل دادگستری استان به وی ابلاغ گردید.
افتتاح دادگاه بخش کوزران نتیجه سالها تلاش و پیگیری مردم و مسئولان محلی به شمار میرود و انتظار میرود با آغاز فعالیت آن، روند رسیدگی به پروندههای قضایی در این بخش سرعت بیشتری پیدا کند و بخشی از فشار کاری از دوش دادگستری مرکز استان برداشته شود.
مسئولان قضایی حاضر در این مراسم تأکید کردند که استقرار این دادگاه نه تنها موجب تسهیل در دسترسی شهروندان به خدمات قضایی میشود، بلکه نقش مهمی در کاهش هزینههای رفت و آمد مردم و ارتقای سطح رضایتمندی آنان ایفا خواهد کرد.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که طی سالهای اخیر، درخواستهای مردمی و مسئولان محلی برای استقرار دادگاه در بخش کوزران بارها مطرح شده بود و اکنون با تحقق این مطالبه، گامی مهم در مسیر عدالتگستری در سطح استان کرمانشاه برداشته شد.
