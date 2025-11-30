به گزارش خبرنگار مهر، پژمان شاهرخی عصر یکشنبه با اعلام آخرین وضعیت ویروس آنفلوآنزا در استان، اظهار کرد: داده‌های هفته گذشته (۲ تا ۸ آذر) نشان می‌دهد که الگوی گردش ویروس از یک موج «در حال اوج‌گیری» به سمت یک موج «با انتقال پایدار و قدرت‌گرفتگی کامل» حرکت کرده است.

وی با اشاره به نرخ مثبت شدگی ۴۱.۶ درصدی در استان، افزود: این نرخ بیش از دو و نیم برابر نسبت به آستانه فعال‌سازی موج (۱۵٪) است و نشان می‌دهد که ویروس در سطح جامعه به اشباع انتقالی نزدیک می‌شود.

شاهرخی در ادامه اظهار کرد: در این هفته، تمام موارد مثبت از نوع A و همگی از زیرگروه غالب فصل (H3N2) بوده‌اند که نشان‌دهنده‌ی «برتری رقابتی مطلق» این زیرگروه و حذف کامل سایر زیرگروه‌ها از چرخه انتقال است.

وی همچنین تصریح کرد: عدم مشاهده حتی یک مورد از زیرگروه H1N1 به معنی آن است که ویروس غالب اکنون به‌طور کامل زنجیره‌های انتقال را در اختیار گرفته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در ادامه به روند افزایش تماس‌های فصلی و کاهش تهویه در محیط‌ها اشاره کرد و افزود: این شرایط باعث تشدید انتقال ویروس می‌شود. هرچند که شدت بالینی موارد فعلاً قابل‌مدیریت است و هیچ مورد وخیمی گزارش نشده، اما برای جلوگیری از گسترش بیشتر این موج، کاهش تماس‌های غیرضروری و شکستن حلقه‌های انتقال اجتماعی ضروری است.

شاهرخی به تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در روزهای شنبه و یکشنبه اشاره کرد و گفت: این تعطیلی‌ها بخشی از مداخله‌های غیردارویی برای کاهش تراکم جمعیتی و کند کردن سرعت موج ویروس است.

وی ادامه داد: با توجه به شتاب‌گیری اخیر و رسیدن درصد مثبت به حدود ۴۱ درصد، روند کنونی نشان می‌دهد که ویروس در حال عبور از فاز انتقال گسترده به سمت فاز اوج‌گیری فصلی است. در صورت ادامه این روند، ممکن است موج زمستانه زودتر از موعد تثبیت شود و بار مراجعات سرپایی و بستری افزایش یابد.

شاهرخی تأکید کرد: رفتار اپیدمی موج به شدت به میزان رعایت مردم بستگی دارد. در صورت کاهش تماس‌های غیرضروری، پرهیز از حضور در اجتماعات، استفاده از ماسک در اماکن پرتردد، و تهویه مناسب محیط‌ها، می‌توان شیب انتقال ویروس را به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای کاهش داد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان همچنین از افزایش ظرفیت آزمایشگاهی در استان خبر داد و افزود: برای کنترل سریع‌تر موج، تشخیص زودهنگام و شناسایی حلقه‌های انتقال در اولویت قرار گرفته است.