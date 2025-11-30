همدان آماده برگزاری جشنواره کشوری تئاتر کودک و نوجوان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه امرایی در نشست ستاد هماهنگی برگزاری جشنواره کشوری تئاتر کودک و نوجوان با بیان رویکرد مدیریت عالی استان در بهره‌مندی عموم مخاطبان از برنامه‌های فرهنگی و هنری، تصریح کرد: پرورش خلاقیت‌ها و شناسایی توانایی‌ها و ظرفیت‌های موجود در کل استان از اهداف اصلی این جشنواره است.

وی این رویداد فرهنگی را فرصتی برای تعامل فرهنگی و تقویت انسجام و همگرایی در کشور دانست و افزود: تئاتر کودک و نوجوان باید به سمت اجرای عمومی و جذب مخاطب حرکت کند تا نگاه به این هنر جدی‌تر و حرفه‌ای‌تر شود.

معاون استانداری همدان با اشاره به برنامه‌های جنبی نمایشگاه‌های پوستر، عکس و کارگاه‌های آموزشی در حاشیه جشنواره، خاطرنشان کرد: این رویداد در تقویت فضای نشاط اجتماعی و امیدآفرینی در جامعه مؤثر خواهد بود.

امرایی در پایان بر اهتمام کلیه دستگاه‌ها و ادارات در کمک به برگزاری شایسته این جشنواره تأکید و ابراز امیدواری کرد که این رویداد فرهنگی بتواند به اهداف تعیین‌شده دست یابد.