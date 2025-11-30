داوطلب: میراث میرزا کوچک‌ خان الهام‌ بخش نسل امروز است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا داوطلب عصر یکشنبه در کنگره ملی «عصر شعر ایثار گیلان» با محوریت شهید روحانی میرزا کوچک خان جنگ در رشت، اظهار کرد: گیلان مهد و خاستگاه تشیع و عالمان برجسته دینی است.

مدیرکل بنیاد شهید استان گیلان با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب درباره آیت‌الله بهجت، در زمان حیات افزود: آیت الله بهجت غنی‌ترین مرد معنوی بعد از امام زمان (عج) هستند.

وی با بیان اینکه اوج برنامه‌های کنگره سال ۱۴۰۲ برای برگزاری در سال ۱۴۰۳ بود، گفت: مردم از همه اقشار در این برنامه حضور داشتند و ماندگاری مباحث مختلف دینی در گرو حضور مردم است.

داوطلب با اشاره به نقش هنرمندان در عصر شعرایثار، گفت: هر آنچه به عنوان اثر هنری خلق شد، چه شعر و چه نثر، ارزشمند است و در سالروز شهادت بزرگ مرد رشت، این آثار ماندگار خواهند بود.

وی با بیان اینکه میراث شهید میرزا کوچک خان الهام‌بخش است، اظهار کرد: در راستای راه و رسم شهید میرزا کوچک خان جنگلی، ۱۵۲ روحانی شهید همانند میرزا کوچک خان تقدیم انقلاب شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان، افزود: گیلان را باید سرود و نوشت چرا که آیندگان تشنه شنیدن این افتخارات هستند.

وی با اشاره به رشادت‌های اخیر مردم گیلان و افتخار آفرینی در جنگ ۱۲ روزه، گفت: گیلانی‌ها با بصیرت تمام از همه موهبت، گذشتند وبا زمان‌شناسی و بصیرت از خاک ایران دفاع کردند و شهادت را رقم زدند.

داوطلب با بیان اینکه این استان با ۸۰۰۰ شهید افتخارآفرین است، اظهار کرد: با وجود فاصله چندصد کیلومتری از منطقه جنگ، گیلان با تقدیم ۸ هزار شهید در دفاع از نظام و انقلاب خوش درخشید.

وی با اشاره به اینکه در اکثر رده‌های شهید تقدیم شده است افزود: گیلان اولین استاندار شهید کشور را تقدیم کرده است.

وی با تقدیر از هنرمندان با حضور در چنین برنامه‌ها، گفت: حضور گسترده مردم در برنامه‌های فرهنگی و هنری، نشان‌دهنده استمرار راه شهیدان و ماندگاری فرهنگ ایثار است.

به گزارش مهر؛ «عصر شعر ایثار گیلان» که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین احسان الله محمدی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس گیلان همراه بود، به همت بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان و با همکاری سازمان بسیج هنرمندان سپاه قدس گیلان و فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان برگزار شد.

در این مراسم علاوه بر شعر خوانی ۱۴ شاعر آئینی، از نماهنگ از آنِ میرزا با صدای سجاد شاکری، موسیقی شروین معینی و با شعر مرحوم نصرالله مردانی، علیرضا قزوه و رقیه آزادنیا رونمایی شد.