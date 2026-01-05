انسیه جعفری در گفتگو با مهر با اشاره به روند شکل‌گیری این گروه اظهار کرد: گروه «نسل میرزا» با طرح و برنامه‌ریزی مجموعه امور خانواده سپاه قدس گیلان و موافقت فرماندهی تشکیل شد که پس از انتشار فراخوان در سطح سپاه استان و نواحی، ۱۵ نفر از فرزندان پایوران مستعد انتخاب شدند و تمرینات فشرده از اوایل تابستان آغاز شد.

سرپرست گروه سرود «نسل میرزا» با بیان اینکه نخستین اثر گروه با عنوان «از نسل سلیمانی‌ام» تولید شده است، افزود: برای ساخت کلیپ سرود، ۲ لوکیشن شاخص انتخاب شد؛ طبیعت زیبای سقالکسار و منزل تاریخی میرزا کوچک‌خان جنگلی که نماد قهرمان ملی گیلان است.

وی با اشاره به مضمون اثر گفت: شعر این سرود بر محورهایی چون تکریم مقام پدران پاسدار، الگوگیری از امام حسین (ع)، بزرگداشت حاج قاسم سلیمانی، پاسداری از وطن، آزادی قدس شریف، مبارزه با جبهه استکبار و ولایت‌مداری استوار است.

جعفری با بیان اینکه هدف اصلی از تشکیل این گروه نقش‌آفرینی فرزندان پایوران در عرصه‌های فرهنگی کشور است، تصریح کرد: این اثر نخستین کار گروه سرود «نسل میرزا» است و در آینده تولیدات دیگری با مضامین اسلامی و انقلابی خواهیم داشت.

وی با اشاره به زمان رونمایی این اثر هنری گفت: آئین رونمایی از سرود از نسل سلیمانی‌ام اوایل بهمن‌ماه، همزمان با ولادت باسعادت امام حسین (ع)، با حضور سرتیپ دوم پاسدار حمید دامغانی فرمانده سپاه قدس گیلان برگزار خواهد شد.