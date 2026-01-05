  1. استانها
جعفری: نخستین اثر گروه سرود «نسل میرزا» رونمایی می‌شود

رشت- سرپرست گروه سرود «نسل میرزا» از رونمایی نخستین اثر این گروه با عنوان «از نسل سلیمانی‌ام» همزمان با ولادت امام حسین (ع) خبر داد.

انسیه جعفری در گفتگو با مهر با اشاره به روند شکل‌گیری این گروه اظهار کرد: گروه «نسل میرزا» با طرح و برنامه‌ریزی مجموعه امور خانواده سپاه قدس گیلان و موافقت فرماندهی تشکیل شد که پس از انتشار فراخوان در سطح سپاه استان و نواحی، ۱۵ نفر از فرزندان پایوران مستعد انتخاب شدند و تمرینات فشرده از اوایل تابستان آغاز شد.

سرپرست گروه سرود «نسل میرزا» با بیان اینکه نخستین اثر گروه با عنوان «از نسل سلیمانی‌ام» تولید شده است، افزود: برای ساخت کلیپ سرود، ۲ لوکیشن شاخص انتخاب شد؛ طبیعت زیبای سقالکسار و منزل تاریخی میرزا کوچک‌خان جنگلی که نماد قهرمان ملی گیلان است.

وی با اشاره به مضمون اثر گفت: شعر این سرود بر محورهایی چون تکریم مقام پدران پاسدار، الگوگیری از امام حسین (ع)، بزرگداشت حاج قاسم سلیمانی، پاسداری از وطن، آزادی قدس شریف، مبارزه با جبهه استکبار و ولایت‌مداری استوار است.

جعفری با بیان اینکه هدف اصلی از تشکیل این گروه نقش‌آفرینی فرزندان پایوران در عرصه‌های فرهنگی کشور است، تصریح کرد: این اثر نخستین کار گروه سرود «نسل میرزا» است و در آینده تولیدات دیگری با مضامین اسلامی و انقلابی خواهیم داشت.

وی با اشاره به زمان رونمایی این اثر هنری گفت: آئین رونمایی از سرود از نسل سلیمانی‌ام اوایل بهمن‌ماه، همزمان با ولادت باسعادت امام حسین (ع)، با حضور سرتیپ دوم پاسدار حمید دامغانی فرمانده سپاه قدس گیلان برگزار خواهد شد.

