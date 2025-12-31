سیدمصطفی محتشمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نیروهای سازمان آتش نشانی کاشان سومین ماه از فصل پاییز را با ۲۹۰ نوع عملیات حریق، حادثه، خدمات ایمنی و افزایش ۱۳.۷ درصدی مجموع این عملیات‌ها در مقایسه با مدت مشابه آن بدرقه کردند.

وی ابراز کرد: ۲۹۰ نوع عملیات آذر ماه شامل ۸۰ مورد آتش سوزی، ۱۰۲ مورد حادثه و ۱۰۸ مورد خدمات ایمنی با حضور فعال آتش نشانان با انجام اقدامات لازم برای امداد رسانی به موقع و مؤثر بود که افزایش ۹.۶ درصدی در حرائق، کاهش ۵.۶ درصدی در حوادث و افزایش ۴۵.۹ درصدی در خدمات ایمنی را داشت.

رئیس سازمان آتش نشانی کاشان با اشاره به اینکه ۸۸ نفر آمار نجات یافته حوادث، حرائق و خدمات ایمنی و هفت مورد فوتی که دو مورد آن مربوط به مراکز صنعتی و چهار مورد آن ناشی از تصادفات در آذر ماه بوده است، تصریح کرد: آمار مصدوم حوادث وحرائق این ماه نیز ۱۷ نفر بوده است.

وی خاطرنشان کرد: ۳۵۳ خودرو و ۷۴۹ آتش نشان عملیات‌های آذر ماه را پوشش دادند.

محتشمیان بیشترین نوع حرائق آذر ماه را به ترتیب شامل ضایعات ۲۷ مورد، حرائق مسکونی و وسایل نقلیه هر کدام ۱۳ مورد، فضای سبز و تجاری کسبی هر کدام هفت مورد و صنعتی چهار مورد برشمرد.

به گفته وی، روشن نمودن آتش ۳۵ مورد، اتصال برق، نقص در سیستم سیم‌کشی ۱۷ مورد، انتقال حرارت ۱۰ مورد، ریختن مواد نفتی و مشتعل کردن آن ۶ مورد و نشت مایعات قابل اشتعال پنج مورد از جمله دلایل حرائق آذر ماه بود.

رئیس سازمان آتش نشانی کاشان با بیان اینکه بیشترین نوع حواث نیز به ترتیب شامل بازنمودن در (محبوسی) ۴۱ مورد، حادثه‌های آسانسور و بالابر ۱۱ مورد، تصادف و واژگونی خودرو ۱۰ مورد، جانوران گزنده هفت مورد و ریزش آوار پنج مورد بود، افزود: بیشترین دلایل حوادث آذر ماه شامل بی‌احتیاطی شخص، خرابی قفل و نقص فنی در سیستم بوده است.

وی همچنین ارائه خدمات ایمنی در آذر ماه را شامل حوادث حیوانات خانگی و وحشی ۵۵ مورد، باز نمودن درب بدون محبوسی ۱۷ مورد، نشست زمین ۱۲ مورد و اشیا حلقوی ۱۰ مورد عنوان کرد و گفت: بیشترین عامل ارائه خدمات ایمنی بی احتیاطی افراد با فراوانی ۶۹ درصدی بود.

محتشمیان خاطرنشان کرد: شش هزار و ۷۵۱ مورد تعداد تماس‌های شهروندان با سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان در آذر ماه بود که ۳۲۸ مورد از این تعداد مشاوره و ۳۳۶ مورد منجر به عملیات شد که تعداد تماس‌ها در این ماه نسبت به مدت مشابه آن افزایش ۱۸ درصدی داشت.

وی همچنین تصریح کرد: همزمان با آذرماه ماه تیم‌های احتیاط از حریق و حادثه سازمان در مناسبت‌های ملی و مذهبی ۵۵ مورد در سطح شهر استقرار داشتند.