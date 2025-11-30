  1. استانها
۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۳۷

تصاویری از لحظه امدادرسانی به «رضاامیرخانی» پس از سقوط «پاراگلایدر»

دماوند- تصاویری از لحظه امدادرسانی به «رضا امیرخانی» پس از سقوط «پاراگلایدر» در دماوند را مشاهده می کنید.

