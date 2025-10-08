به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد صبح چهارشنبه در نشست هماهنگی عوامل اجرایی بیستودومین مسابقات ملی مهارت ایران اظهار کرد: این استان هفته آینده میزبان بیش از یک هزار و سیصد مهارتآموز، داور و شرکتکننده از سراسر کشور خواهد بود. وی هدف اصلی این رویداد را انتخاب و آمادهسازی برترین استعدادها برای حضور در رقابتهای بینالمللی «مسابقات جهانی مهارت شانگهای» دانست.
استاندار اصفهان با اشاره به گستره رشتههای پیشبینیشده در این مسابقات افزود: طیف وسیعی از حرفهها، از مهارتهای ساده تا حوزههای پیشرفته مانند امنیت شبکه و هوش مصنوعی، در این دوره ارائه خواهد شد که زمینه آشنایی نوجوانان و جوانان با فرصتهای نوین مهارتی را فراهم میآورد.
جمالینژاد از خانوادهها، دستگاه آموزش و پرورش و تمامی سازمانهای اجرایی خواست که بیشترین تلاش خود را برای بهرهمندی نسل جوان از این رویداد به کار گیرند و خاطرنشان کرد: بیش از چهل هزار مجموعه شامل اتحادیهها، شرکتهای تعاونی و بخش خصوصی در برگزاری موفق این مسابقات مشارکت دارند. وی همچنین از دستگاههایی که تاکنون همکاری نکردهاند درخواست کرد با بسیج منابع انسانی خود، به این رویداد ملی بپیوندند.
وی بر اهمیت برگزاری موفق این رویداد در اصفهان تأکید کرد و آن را فرصتی راهبردی برای شناسایی و پرورش استعدادهای مهارتی کشور جهت درخشش در عرصههای جهانی دانست. جمالینژاد همچنین پیشنهاد داد تجهیزات استفادهشده در این مسابقات پس از پایان رویداد، برای تقویت زیرساختهای مدیریت بحران استان به کار گرفته شود.
استاندار اصفهان از تمامی نهادهای مرتبط دعوت کرد با پیشقدمی در اجرای این طرح، حداکثر بهرهبرداری از ظرفیتهای این رویداد ملی را ممکن سازند.
