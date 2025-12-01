به گزارش خبرگزاری مهر، ارتفاعات «برف‌انبار» شاهد برگزاری نخستین رویداد «گرمیداشت شهدای کوهنورد» بود که این برنامه ابتکاری توسط هیئت کوهنوردی بسیج و سپاه استان قم در هفته گرامیداشت بسیج برنامه‌ریزی شد.

عباس کمیجانی، رئیس هیئت کوهنوردی بسیج و سپاه استان قم در حاشیه این صعود، هدف اصلی این رویداد را «زنده‌نگهداشتن نام شهدا» و «نمایش همبستگی میان اقشار مختلف» دانست و اظهار کرد: کوهستان همواره تداعی‌گر تلاش، ایثار و مقاومت است؛ ویژگی‌هایی که شهدا با آن شناخته می‌شوند. این صعود جمعی نمادی از ارادت جامعه ورزشکار به آرمان‌های شهدا و نشان از همبستگی جامعه کوهنوردی و بسیجی در قم است.

کمیجانی با اشاره به منحصر به فرد بودن این برنامه گفت: تاکنون رویدادی متمرکز که ترکیبی از صعود ورزشی و مراسم یادبود در دل کوه باشد، با این وسعت و انسجام در کشور اجرا نشده بود، افزود: با تلاشی مشترک میان هیئت کوهنوردی، سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم، سازمان بسیج ورزشکاران استان قم، سپاه و هیئت ورزش‌های همگانی قم، لشکر عملیاتی ۱۷ علی بن ابی طالب (ع)، هیئت کوهنوردی استان و شورای شهر فردو انجام گرفت فضایی صمیمانه برای تحکیم روابط میان کوهنوردان، خانواده‌های شهدا و بسیجیان فراهم شد.

وی ضمن این بیان که، حضور تمام سلیقه‌ها و نگرش‌ها زیر یک پرچم شاخصه اصلی این رویداد فرهنگی ورزشی بود، تأکید کرد: هدف ما برگزاری یک رویداد کاملاً فراگیر بود، نه برنامه‌ای مختص به یک قشر خاص. حضور پرشور مردم عادی در کنار بسیجیان و پاسداران نشان داد که فرهنگ ایثار و احترام به شهدا متعلق به همه ملت ایران است.

رئیس هیئت کوهنوردی بسیج و سپاه استان قم در توصیف فضای معنوی و صمیمی این رویداد خاطرنشان شد: فضای حاکم بر این صعود فراتر از یک برنامه ورزشی بود. برپایی موکب‌های پذیرایی با نوای معنوی، اهدای شال و روسری، و هدایای فرهنگی به کوهنوردان و قرعه‌کشی و اهدای جایزه از جمله برنامه‌های جانبی این رویداد بود.

کمیجانی در ادامه افزود: باتوجه به اینکه برف انبار از جمله کوه‌های سیمرغی کشور بوده و آماج کوهنوردان کشور می‌باشد قطعاً پیوست فرهنگی از جمله انتظارت کوهنوردان از مسئولین ورزش استان قم است.