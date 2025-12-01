  1. استانها
  2. قم
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۷:۴۶

صعود ۳۵۰ کوهنورد به «برف‌انبار قم» در نخستین رویداد شهدای کوهنورد

صعود ۳۵۰ کوهنورد به «برف‌انبار قم» در نخستین رویداد شهدای کوهنورد

قم- بیش از ۳۵۰ کوهنورد از اقشار مختلف مردم، در اقدامی کم‌نظیر و برای نخستین بار در کشور، با صعودی سراسری به قله «برف‌انبار» قم، رویداد «گرامیداشت شهدای کوهنورد» را برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارتفاعات «برف‌انبار» شاهد برگزاری نخستین رویداد «گرمیداشت شهدای کوهنورد» بود که این برنامه ابتکاری توسط هیئت کوهنوردی بسیج و سپاه استان قم در هفته گرامیداشت بسیج برنامه‌ریزی شد.

عباس کمیجانی، رئیس هیئت کوهنوردی بسیج و سپاه استان قم در حاشیه این صعود، هدف اصلی این رویداد را «زنده‌نگهداشتن نام شهدا» و «نمایش همبستگی میان اقشار مختلف» دانست و اظهار کرد: کوهستان همواره تداعی‌گر تلاش، ایثار و مقاومت است؛ ویژگی‌هایی که شهدا با آن شناخته می‌شوند. این صعود جمعی نمادی از ارادت جامعه ورزشکار به آرمان‌های شهدا و نشان از همبستگی جامعه کوهنوردی و بسیجی در قم است.

کمیجانی با اشاره به منحصر به فرد بودن این برنامه گفت: تاکنون رویدادی متمرکز که ترکیبی از صعود ورزشی و مراسم یادبود در دل کوه باشد، با این وسعت و انسجام در کشور اجرا نشده بود، افزود: با تلاشی مشترک میان هیئت کوهنوردی، سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم، سازمان بسیج ورزشکاران استان قم، سپاه و هیئت ورزش‌های همگانی قم، لشکر عملیاتی ۱۷ علی بن ابی طالب (ع)، هیئت کوهنوردی استان و شورای شهر فردو انجام گرفت فضایی صمیمانه برای تحکیم روابط میان کوهنوردان، خانواده‌های شهدا و بسیجیان فراهم شد.

وی ضمن این بیان که، حضور تمام سلیقه‌ها و نگرش‌ها زیر یک پرچم شاخصه اصلی این رویداد فرهنگی ورزشی بود، تأکید کرد: هدف ما برگزاری یک رویداد کاملاً فراگیر بود، نه برنامه‌ای مختص به یک قشر خاص. حضور پرشور مردم عادی در کنار بسیجیان و پاسداران نشان داد که فرهنگ ایثار و احترام به شهدا متعلق به همه ملت ایران است.

رئیس هیئت کوهنوردی بسیج و سپاه استان قم در توصیف فضای معنوی و صمیمی این رویداد خاطرنشان شد: فضای حاکم بر این صعود فراتر از یک برنامه ورزشی بود. برپایی موکب‌های پذیرایی با نوای معنوی، اهدای شال و روسری، و هدایای فرهنگی به کوهنوردان و قرعه‌کشی و اهدای جایزه از جمله برنامه‌های جانبی این رویداد بود.

کمیجانی در ادامه افزود: باتوجه به اینکه برف انبار از جمله کوه‌های سیمرغی کشور بوده و آماج کوهنوردان کشور می‌باشد قطعاً پیوست فرهنگی از جمله انتظارت کوهنوردان از مسئولین ورزش استان قم است.

کد خبر 6673801

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها