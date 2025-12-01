واژه مشارکت در ادبیات عمومی نباید تنها محدود به ایام انتخابات شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حیدری شامگاه یکشنبه در همایش تخصصی «آینده‌ای که می‌سازیم» با ابراز قدردانی از حضور مهندسان، معماران و فعالان صنعت ساختمان، این گردهمایی را فرصتی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تجربی شرکت‌کنندگان دانست و اظهار داشت: این نشست را به منزله مجالی برای یادگیری و ادای دین نسبت به جامعه مهندسی و نخبگان استان می‌نگرد.

وی با اشاره به فضای عمومی جلسه و حضور شخصیت‌های علمی و اجرایی گفت: برخی‌ها تلاش دارند شرایط اقتصادی را بسیار سخت توصیف کنند، در حالی که با وجود دشواری‌های اقتصادی، وضعیت صنعت ساختمان در قم برخلاف تصور حاکی از پویایی و رشد است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار قم با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۹۰ هزار واحد ساختمانی در قم در حال احداث است، تصریح کرد: حجم بالای ساخت‌وساز در استان نشان‌دهنده اهمیت این بخش در اقتصاد محلی است و همین وضعیت گواهی روشن بر وجود چرخش اقتصادی فعال در قم محسوب می‌شود.

وی یکی از دستاوردهای مهم انقلاب را تقویت نقش‌آفرینی بخش خصوصی دانست و افزود: اتاق بازرگانی قم طی سال‌های اخیر نقش محوری در کنار مجموعه‌های دولتی ایفا کرده و اقدامات برجسته‌ای را پیش برده است و کمیته ساختمان نیز در دل همین ساختار می‌تواند جایگاهی تعیین‌کننده برای آینده صنعت ساختمان استان داشته باشد.

حیدری با اشاره به اینکه واژه مشارکت در ادبیات عمومی عمدتاً محدود به ایام انتخابات شده است، گفت: مشارکت واقعی صرفاً در رأی دادن خلاصه نمی‌شود، بلکه در واگذاری مسئولیت‌ها، اعتماد به مردم و میدان دادن به اقشار فرهیخته معنا پیدا می‌کند و فعالان بخش خصوصی و متخصصان حوزه ساخت‌وساز باید نقش واقعی خود را در اداره امور و پیشبرد اهداف توسعه‌ای ایفا کنند.

وی با یادآوری اینکه کمیته‌ها با هدف ایجاد هم‌اندیشی و مشورت شکل می‌گیرند، افزود: تأکید قرآن بر «وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ» نشان می‌دهد که سازوکارهای شورایی، پایه تصمیم‌سازی عالمانه و آینده‌نگر هستند و کمیته‌های تخصصی نیز باید دقیقاً در همین مسیر حرکت کنند.

حیدری با تأکید بر اینکه فعالیت کمیته‌ها به خصوص کمیته ساختمان اتاق بازرگانی بدون قطب‌نمای مشترک دچار پراکندگی و سردرگمی خواهد شد، گفت: لازم است مسیر، اولویت‌ها و اهداف مشخص و سالانه تعریف شود تا تصمیم‌گیری‌ها انسجام بیشتری پیدا کند. همان‌طور که یک نقشه معماری باید دقیق و روشن باشد، نشست‌های تخصصی نیز باید ساختارمند، کوتاه و نتیجه‌محور برگزار شود.

معاون استاندار قم حضور میدانی را یکی از عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری دانست و افزود: کمیته‌های تخصصی زمانی اثرگذار هستند که تنها در فضای اداری باقی نمانند و به صورت منظم در پروژه‌های ساختمانی حاضر شوند و پیشنهاد مشخص من این است که ماهانه یکی از پروژه‌های استان به‌صورت جمعی بازدید و ارزیابی شود تا تصمیم‌ها بر مبنای واقعیات میدانی اتخاذ شود.

وی گفت: تصمیم‌سازی‌های دقیق باید بر پایه عدد و شاخص انجام شود؛ از هزینه ساخت و بهره‌وری نیروی انسانی گرفته تا مصرف انرژی، سرعت اجرای پروژه و میزان بهره‌گیری از فناوری‌های نو.

حیدری همچنین حمایت از نسل جدید و فعالان نوآور صنعت ساخت‌وساز را ضروری دانست و اظهار داشت: شرکت‌های دانش‌بنیان و جوانان خلاقی که وارد این عرصه شده‌اند باید از طریق کمیته‌ها مورد حمایت قرار گیرند تا مسیر ورود آنان به صنعت ساختمان تسهیل شود.

وی با انتقاد از برخی بروکراسی‌های اداری و روندهای زمان‌بر در دستگاه‌ها، خواستار تعامل فعال کمیته ساختمان با نهادهای اجرایی شد و گفت: در برابر معطلی‌ها و تأخیرهای اداری نباید منفعل ماند و کمیته می‌تواند با تکیه بر جایگاه خود نقش مهمی در کاهش موانع و تسریع امور ایفا کند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار قم در جمع‌بندی سخنان خود اظهار داشت: کمیته ساختمان در اتاق بازرگانی باید نقش اتاق فرمان رشد، کیفیت و نوآوری را برای صنعت ساختمان قم برعهده بگیرد و اگر این روند ادامه یابد، قم می‌تواند در آینده نزدیک به یکی از استان‌های پیشرو کشور در حوزه عمرانی تبدیل شود.