حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از روند ثابت دما در پایتخت خبر داد و گفت: بیشینه دما تا پایان هفته ۱۵ درجه و کمینه دما ۶ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی استان تهران در ادامه اظهار داشت: با توجه به بررسی نقشههای پیشیابی، طی روزهای آینده آسمان تهران صاف تا نیمهابری خواهد بود و در ساعات ظهر، دمای هوا در پایتخت حول و حوش ۱۵ درجه نوسان دارد.
وی افزود: در ساعات شامگاهی و بامدادی نیز دما به حدود ۶ درجه سانتیگراد میرسد و پیشبینی میشود این الگوی دمایی تا پایان هفته پایدار بماند.
خورشیدی با اشاره به تداوم پایداری جو گفت: در پی سکون نسبی هوا و انباشت آلایندهها، کاهش کیفیت هوا بهویژه در مناطق پرتردد شهری مورد انتظار است.
مدیرکل هواشناسی استان تهران همچنین اعلام کرد: از دوشنبه شب تا چهارشنبه، در ارتفاعات و بخشهای غربی استان بارشهای پراکنده پیشبینی میشود و از بعدازظهر سهشنبه در برخی نقاط، وزش باد شدید میتواند موجب کاهش نسبی غلظت آلایندهها شود.
