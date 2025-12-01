  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۰

شارژ ۴۰ همتی حساب قطعه‌سازان کشور

سخنگوی وزارت صمت گفت: ۴۰ هزار میلیارد تومان حساب قطعه‌سازان شارژ شده است. این مبلغ به حساب قطعه‌سازان مستقیم واریز شده و هیچ گردشی در حساب خودروسازان ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، گفت: دو منبع بانکی به ارزش هر کدام ۲۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از خودروسازان پیش‌بینی شده است که هفته گذشته سازوکار اجرایی آن ابلاغ شد.

وی افزود: طبق این سازوکار، قطعه‌سازان به بانک معرفی می‌شوند و بانک منابع مالی را مستقیماً به حساب قطعه‌ساز واریز می‌کند. این وجوه در حساب خودروساز گردش نخواهد داشت.

زارعی گفت: با این روش، منابع مالی بدون واسطه در اختیار قطعه‌ساز قرار می‌گیرد و انتظار می‌رود با سرعت عمل بیشتر، تکالیف محول‌شده در حوزه تولید و تأمین قطعات انجام شود.

سمیه رسولی

