به گزارش خبرگزاری مهر، عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، گفت: دو منبع بانکی به ارزش هر کدام ۲۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از خودروسازان پیشبینی شده است که هفته گذشته سازوکار اجرایی آن ابلاغ شد.
وی افزود: طبق این سازوکار، قطعهسازان به بانک معرفی میشوند و بانک منابع مالی را مستقیماً به حساب قطعهساز واریز میکند. این وجوه در حساب خودروساز گردش نخواهد داشت.
زارعی گفت: با این روش، منابع مالی بدون واسطه در اختیار قطعهساز قرار میگیرد و انتظار میرود با سرعت عمل بیشتر، تکالیف محولشده در حوزه تولید و تأمین قطعات انجام شود.
