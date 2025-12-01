سرمایه گذاری ۴۵٠٠ میلیارد ریالی برای تامین برق نهضت ملی مسکن هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ساعدپناه در نشست بررسی پیشرفت فیزیکی زیرساخت‌های تأمین و توزیع برق طرح‌های نهضت ملی مسکن در هرمزگان گفت: برای تأمین زیرساخت‌های تأمین و توزیع برق بیش از هفت‌هزار و ۴۹۰ واحد نهضت ملی مسکن در سطح استان از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون این شرکت، افزون‌بر چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال هزینه و سرمایه‌گذاری کرده است.

ساعدپناه ادامه داد: این سرمایه‌گذاری از محل منابع و اعتبارات وزارت نیرو و صندوق ملی مسکن تأمین شده و زمینه‌ساز تأمین و توزیع برق پایدار برای طرح‌های نهضت ملی مسکن و افزایش رفاه و رضایت نسبی متقاضیان مسکن در استان است.

وی بر ضرورت هوشمندسازی و نصب کنتورهای هوشمند، پیگیری توسعه خطوط توزیع برق روستایی و تأمین برق جزایر تاکید کرد و با اشاره به هدف‌گذاری نصب ۱۲ میلیون کنتور هوشمند در کشور گفت: استان هرمزگان نیز سهم قابل توجه در این اقدام دارد و این طرح به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی برای بهبود مدیریت مصرف و کاهش اتلاف انرژی دنبال می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان به چالش‌های کشوری موجود در تأمین برق اشاره کرد و گفت: بدون وجود یک پایداری اقتصادی در تأمین برق، شکاف بین عرضه و تقاضا به شدت افزایش خواهد یافت.

ساعدپناه همچنین بر اهمیت توجه به بازار برق در ایجاد تعادل بین تولید و مصرف تاکید کرد و خواستار تقویت جایگاه بخش خصوصی در این بازار شد و گفت که برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید، باید شرایط بازار برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر شود.

وی خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در صنعت برق تنها در شرایطی ممکن است که بازار برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان بر لزوم واقعی‌سازی قیمت‌ها و اصلاح الگوی مصرف تاکید کرد و گفت: این اقدامات می‌تواند از کمبود منابع جلوگیری کند و به توسعه پایدار صنعت برق کمک کند.