سرمایه گذاری ۴۵٠٠ میلیارد ریالی برای تامین برق نهضت ملی مسکن هرمزگان

بندرعباس- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان از سرمایه‌گذاری ۴۵۰۰ میلیارد ریالی برای تأمین برق واحدهای نهضت ملی مسکن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ساعدپناه در نشست بررسی پیشرفت فیزیکی زیرساخت‌های تأمین و توزیع برق طرح‌های نهضت ملی مسکن در هرمزگان گفت: برای تأمین زیرساخت‌های تأمین و توزیع برق بیش از هفت‌هزار و ۴۹۰ واحد نهضت ملی مسکن در سطح استان از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون این شرکت، افزون‌بر چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال هزینه و سرمایه‌گذاری کرده است.

ساعدپناه ادامه داد: این سرمایه‌گذاری از محل منابع و اعتبارات وزارت نیرو و صندوق ملی مسکن تأمین شده و زمینه‌ساز تأمین و توزیع برق پایدار برای طرح‌های نهضت ملی مسکن و افزایش رفاه و رضایت نسبی متقاضیان مسکن در استان است.

وی بر ضرورت هوشمندسازی و نصب کنتورهای هوشمند، پیگیری توسعه خطوط توزیع برق روستایی و تأمین برق جزایر تاکید کرد و با اشاره به هدف‌گذاری نصب ۱۲ میلیون کنتور هوشمند در کشور گفت: استان هرمزگان نیز سهم قابل توجه در این اقدام دارد و این طرح به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی برای بهبود مدیریت مصرف و کاهش اتلاف انرژی دنبال می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان به چالش‌های کشوری موجود در تأمین برق اشاره کرد و گفت: بدون وجود یک پایداری اقتصادی در تأمین برق، شکاف بین عرضه و تقاضا به شدت افزایش خواهد یافت.

ساعدپناه همچنین بر اهمیت توجه به بازار برق در ایجاد تعادل بین تولید و مصرف تاکید کرد و خواستار تقویت جایگاه بخش خصوصی در این بازار شد و گفت که برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید، باید شرایط بازار برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر شود.

وی خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در صنعت برق تنها در شرایطی ممکن است که بازار برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان بر لزوم واقعی‌سازی قیمت‌ها و اصلاح الگوی مصرف تاکید کرد و گفت: این اقدامات می‌تواند از کمبود منابع جلوگیری کند و به توسعه پایدار صنعت برق کمک کند.

