به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ساعدپناه مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان در نشست شورای معاونان با بیان اینکه هدف‌گذاری اصلاح یک‌هزار کیلومتر دیگر از شبکه توزیع برق هرمزگان طی سال جاری انجام شده اظهار کرد: این رویکرد با بهره‌گیری از روش‌های نوین و ظرفیت‌های موجود در حال پیگیری است و با تأمین منابع شتاب می‌گیرد

مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان در ادامه، از اصلاح و بهینه‌سازی بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ کیلومتر از شبکه‌های فشار ضعیف و متوسط برق در استان طی سه سال گذشته خبر داد و بیان کرد: این میزان ۴۰ درصد بیش از هدف‌گذاری اولیه بوده است.

ساعدپناه با اشاره به مصرف سه‌هزار و ۱۰۰ مگاواتی برق در استان هرمزگان، گفت: صنایع بزرگ حدود یک‌هزار و ۲۰۰ مگاوات از این میزان را مصرف می‌کنند و همچنین میانگین مصرف بهینه در استان‌های گرمسیری مانند هرمزگان هفت و هشت درصد است که در مقایسه با استان‌های خنک‌تر (۲۰ درصد) نشان‌دهنده نیاز به مدیریت بیشتر مصرف است.

وی با اشاره به درخواست ۱۲ هزار متقاضی انشعاب در سال ۱۴۰۲، تصریح کرد: تاکنون پنج‌هزار انشعاب واگذار شده و هدف‌گذاری امسال، کاهش تعداد متقاضیان معوق به کمتر از یک‌هزار درخواست است که نیازمند تأمین منابع مالی و همکاری نهادهای متولی است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان تصریح کرد: محدودسازی ۱۱ هزار و ۶۹۹ مشترک تجاری پرمصرف و همچنین پوشش ۹۷ درصدی روشنایی بلوارها و ۹۰ درصدی کوچه‌ها از سال گذشته تاکنون انجام شده است و همچنین نصب ۳ هزار چراغ روشنایی جدید برای سال جاری در دستور کار قرار دارد.

ساعدپناه بر شفاف‌سازی اطلاع‌رسانی خاموشی‌ها تاکید کرد و افزود: شهروندان می‌توانند از طریق اپلیکیشن «برق من»، سامانه اینترنتی شرکت توزیع و اطلاع‌رسانی‌های محلی از قطعی احتمالی برق مطلع شوند که روزانه بر اساس تولیدات برق در نیروگاه‌ها، به‌روزرسانی خواهد شد.