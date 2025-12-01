منصور شیشهفروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با فعال شدن سامانه هشدار آلودگی هوا، فهرست واحدهای صنعتی، تولیدی، کارگاهی و معدنی که در رده آلاینده قرار میگیرند به طور رسمی ابلاغ و این واحدها مکلف میشوند در بازه زمانی اعلامشده فعالیت خود را متوقف کنند.
وی ابراز کرد: اجرای این تصمیم با نظارتهای میدانی اداره کل حفاظت محیط زیست همراه است و تیمهای پایش شبانهروزی موظف شدهاند هرگونه تخلف را در کمترین زمان مستندسازی و برای برخورد قانونی ارجاع دهند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: از ابتدای آبانماه تاکنون بیش از ۲۷۰ واحد صنعتی، تولیدی، کارگاهی و معدنی به دلیل ایجاد آلودگی مازاد اخطار دریافت کردهاند و برای ۷۵ واحد نیز پرونده قضائی در اداره محیط زیست تشکیل شده است.
شیشهفروش اضافه کرد: این آمار نشاندهنده سختگیری بیشتر دستگاههای نظارتی برای کاهش انتشار آلایندهها و کنترل منابع ثابت آلودگی هواست.
وی ادامه داد: در صنایع بزرگ سامانههای سنجش لحظهای نصب شده و وضعیت انتشار آلایندهها به صورت برخط توسط کارشناسان محیط زیست بررسی میشود.پ
به گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تمامی واحدهای صنعتی، معدنی، تولید آجر و سایر مجموعههای مرتبط موظف هستند طبق زمانبندی تعیینشده از سوی اداره محیط زیست و بر اساس مفاد قانون هوای پاک، نواقص زیستمحیطی خود را برطرف کنند و گزارش پیشرفت برنامههای اصلاحی را به صورت مستمر به اداره کل حفاظت محیط زیست ارائه دهند.
شیشهفروش تاکید کرد: هدف این اقدامات کاهش پایدار انتشار آلایندهها و صیانت از سلامت شهروندان است و از صنایع خواست در اجرای تکالیف قانونی خود هیچگونه تأخیر یا سهلانگاری نداشته باشند.
