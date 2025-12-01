به گزارش خبرنگار مهر، سردار قربانعلی اشعری صبح دوشنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده تیپ انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی و قرارگاه عملیاتی شهید ناصری با گرامیداشت یاد شهید مدرس و روز مجلس و همچنین آرزوی سلامتی برای مقام معظم رهبری، اظهار داشت: راه شهدا مسیر عزت و سربلندی ملت ایران است و ادامه این مسیر با همراهی مردم و رزمندگان، انقلاب را به سرمنزل مقصود خواهد رساند.
وی با بیان اینکه تیپ انصارالرضا (ع) از سال ۱۳۶۵ تاکنون همواره در خط مقدم مأموریتهای سخت حضور داشته است، افزود: این یگان از معدود یگانها در سپاه است که سابقهای مداوم و پیوسته در مأموریتهای عملیاتی دارد که از مقابله با ناامنیهای جنوب شرق و سیستانوبلوچستان گرفته تا مأموریتهای شمالغرب و شمالشرق کشور است.
سردار اشعری با اشاره به سابقه درخشان این تیپ در دوران فعالیت قرارگاه قدس، گفت: در دهه ۷۰ و در اوج ناامنیهای جنوب شرق، تیپ انصارالرضا (ع) از یگانهای مورد اعتماد سردار شهید حاجقاسم سلیمانی بود و نقش مهمی در تثبیت امنیت منطقه ایفا کرد.
فرمانده قرارگاه ثامنالائمه (ع) با تأکید بر ضرورت ثبت و ضبط تاریخ شفاهی رزمندگان و فرماندهان این یگان بیان کرد: شهیدان بزرگی همچون شهید ناصری و شهید دشتی از افتخارات این تیپ هستند و نسل امروز باید این قهرمانان را بشناسد و حفظ این گنجینه ارزشمند وظیفهای تاریخی و فرهنگی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه و جنگ ۱۲ روزه اخیر، گفت: صلابت نیروهای مسلح و حضور جوانان مؤمن و انقلابی، تمام محاسبات دشمن را باطل کرد و همان جوانانی که دشمن تصور میکرد در فضای مجازی میتواند بر آنان اثر بگذارد، در میدان عمل نشان دادند پای دفاع از کشور ایستادهاند.
سردار اشعری با تقدیر از خدمات فرمانده پیشین تیپ و تبریک انتصاب فرمانده جدید، سردار رضایی، عنوان کرد: سردار رضایی دوازدهمین فرمانده تیپ انصارالرضا (ع) است و اطمینان داریم با توکل بر خدا و همراهی رزمندگان، مسیر درخشان فرماندهان پیشین را ادامه خواهد داد.
وی در پایان با بیان اینکه فرصت خدمت در این مسیر عبادت است، گفت: همه ما مدیون خون شهدا هستیم و هر تلاش خالصانه در این مسیر، باقیاتصالحات خواهد بود.
