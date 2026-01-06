سردار رضایی: امنیت پایدار ایران بر ستون مردم و ولایت استوار است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمشید رضایی ظهر سه شنبه در آئین گرامیداشت یاد و خاطره ۴۰ شهید منطقه بابارشانی که با حضور گسترده مردم، خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان شهرستانی و فرماندهان نظامی و انتظامی در مسجد امام حسین (ع) بیجار برگزار شد، با اشاره به شرایط خاص امنیتی منطقه اظهار کرد: دشمنان ایران اسلامی همواره تلاش کرده‌اند با فشارهای ترکیبی، اراده ملت را هدف قرار دهند، اما هر بار با ایستادگی مردم و هوشمندی نیروهای مسلح ناکام مانده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه امنیت امروز کشور محصول یک روند تصادفی نیست، افزود: جمهوری اسلامی ایران از پشتوانه‌ای برخوردار است که در کمتر کشوری قابل مشاهده است و آن، حضور آگاهانه مردم در کنار رهبری دینی و سیاسی نظام است؛ عاملی که در سخت‌ترین مقاطع، کشور را از بحران‌ها عبور داده است.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با اشاره به تحولات اخیر منطقه و وقایع پس از شهادت فرماندهان جبهه مقاومت گفت: دشمن تصور می‌کرد با افزایش فشار و حذف چهره‌های اثرگذار می‌تواند معادلات منطقه را تغییر دهد، اما پاسخ قاطع نیروهای مسلح و پشتیبانی مردمی نشان داد که قدرت ایران، ریشه‌دارتر از محاسبات سطحی دشمن است.

سردار رضایی در ادامه با اشاره به برنامه‌های طراحی‌شده برای ایجاد ناامنی در کشور تصریح کرد: سناریوهایی مانند نفوذ، تحریک گروهک‌ها و هدف قرار دادن مراکز حساس، بارها در دستور کار دشمن قرار گرفته، اما هوشیاری نیروهای انقلابی و همراهی مردم، این توطئه‌ها را پیش از عملیاتی شدن خنثی کرده است.

وی در پایان با بیان اینکه یاد شهدا چراغ راه آینده کشور است، خاطرنشان کرد: شهدا با نثار جان خود، امنیت و عزت امروز را برای ما به یادگار گذاشتند و پاسداشت مقام آنان، تنها در برگزاری مراسم نیست، بلکه در حفظ وحدت، بصیرت و ایستادگی در مسیر انقلاب معنا پیدا می‌کند.