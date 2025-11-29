به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دورهمی بازیسازان ویدئویی ایران پس از وقفهای چندساله همزمان با دور جدید فعالیتهای انستیتو ملی بازیسازی ایران به میزبانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با اخبار خوب مدیران بنیاد ملی بازیهای رایانهای و کانون در راستای توسعه صنعت بازی کشور برگزار شد.
در ابتدای جلسه امیر محمدرضایی معاون آموزش بنیاد و مدیرانستیتو ملی بازی سازی با اشاره به دلایل تشکیل این نشست اظهار داشت: هدف اصلی دورهمی بازیسازان این است که تجربیات مشترک خودمان را به اشتراک میگذاریم و حتی در مورد مسایل مختلف تکنیکی و تکنولوژی صحبت میکنیم و حتی یک بازی جدید را به اتفاق انجام میدهیم و در جلسه بعد آن را نقد و بررسی میکنیم.
وی افزود: این سیونهمین دورهمی بازیسازان است که پس از چندسال وقفه مجددا برگزار میشود، در سالیان گذشته از سازندگان یک بازی مطرح دعوت میکردیم تا درباره تجربه ساخت آن صحبت کنند، بنابراین سعی میکنیم که جلسه اول را براساس برنامه پیشبینی شده جلو ببریم و در کنار آن به شناخت متقابل از همدیگر برسیم و به خصوص اینکه نسل بازیسازی امروز کاملا جدید و متفاوت شده است و در این جلسه چهرههای جوان بسیاری حضور پیدا کردهاند که برای بسیار خوشحال کننده است.
برگزاری رویداد بازارپردازی در رویداد ملی «هفت خوان»
در ادامه نشست محمدصادق افراسیابی معاون راهبردی بنیاد ملی بازیهای رایانهای نیز با اشاره به «هفته بازی ایران؛ هفت خوان» و برگزاری آن در بهمن ماه جاری و برنامههایی که برای توسعه صنعت تدارک دیده است، با تشریح بخشهای مختلف این رویداد ملی عنوان کرد: در این کنار بخشهای مختلف رویداد ملی «هفت خوان» رویداد سرمایهگذاری نیز برگزار خواهد شد و سعی کردهایم بخش خصوصی و دولتی را در این رویداد سرمایهگذاری درگیر کنیم تا زیست بوم بازی شاهد اتفاقات خوبی باشد.
افراسیابی ادامه داد: آغاز هفته بازی ایران با اختتامیه یازدهمین جشنواره بازیهای ویدئویی و پایان آن با اختتامیه لیگ بازیهای ویدئویی خواهد بود و برای برگزاری آن همافزایی خوبی بین نهادهای مختلف شکل گرفته است. برگزاری این نشست به میزبانی کانون امیدوارم مقدمهای باشد تا این نهاد تاثیرگذار با همه توان خودش در توسعه زیست بوم و تولید بازی های ویدویی حضور فعال داشته باشد.
معاون راهبردی بنیاد تصریح کرد:همچنین در بخش جدیدی از رویداد ملی هفت خوان، شاهد برگزاری رویداد بازارپردازی محصولات فرهنگی با رویکرد تولید بازی ویدئویی خواهیم بود تا زنجیره ارزش یک محصول فرهنگی بطور کامل شکل بگیرد.
وی افزود: رویداد دیگر انیمیشن و بازی است و نمایشگاهی نیز با حضور فعالان صنعت بازی نیز برگزار خواهد و همچنین رویداد بازیهای جدی را نیز در قالب رویداد جایزه بازیهای جدی خواهیم داشت تا در مجموع تمامی زیستبوم بازی را بتوانیم بطور کامل پوشش دهیم. همچنین یک آکادمی بازیسازی نیز همزمان با رویداد ملی هفته خوان در اصفهان به مرحله بهرهبرداری خواهد رسید.
افراسیابی با اشاره به جلسات کارشناسی مختلف بین بنیاد ملی بازیهای رایانهای و نهادهای مؤثر در توسعه صنعت بازی اظهار کرد: دغدغههای بازیسازان را سعی کردیم شناسایی کنیم و تمامی مواردی را که میشد در قالب هفته بازی ایران شکل بگیرد را به مرحله اجرایی رساندیم. ما به تنهایی میتوانستیم رویداد ملی هفت خوان را برگزار کنیم اما به دلیل آنکه بدنبال همافزایی نهادهای فرهنگی بودیم این رویداد با مشارکت و همکاری شهرداری تهران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد تا شاهد یک جشن یک هفتهای ویژه برای توسعه و اعتلای صنعت بازی باشیم.
این مدیر فرهنگی با اشاره به گسترش همکاریهای بنیاد ملی بازیهای رایانهای و کانون پرورش فکری گفت: حدود یک ماه قبل توافقاتی بین بنیاد ملی بازیهای رایانهای و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خصوص حمایت و توسعه صنعت بازی صورت گرفت که بسیار فراتر از حد تصور جلو رفته است و امیدواریم سطح حمایتها از صنعت بازی به گونهای باشد که نه تنها بازی سازان ما به فکر مهاجرت نباشند بلکه با حمایتهای دکتر علامتی جهشی ویژه در این صنعت اتفاق بیافتد.
در قانون هفتم توسعه برای حوزه بازی یک سرمشق ویژه دیده شده است
در ادامه نشست لیلا بابایی مدیرکل سرگرمیهای سازنده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خصوص میزبانی این نهاد از نشستهای مرتبط با بازیسازی اظهار داشت: حوزه بازی آنقدر در قانون و بودجه جدی تلقی میشد که در قانون هفتم توسعه یک سرمشق ویژه برای آن دیده شده است و با محوریت بنیاد ملی بازیهای گامهای مهم و موثری برای توسعه صنعت بازی برداشته شده است.
وی افزود: قانون هفتم توسعه به کمک آمده تا بتوانیم جان جدیدی به حوزه بازی بدمیم و با توجه به جذب بودجههای جدیدی که پیش بینی شده شاهد اتفاقات بسیار خوبی باشیم. در جمع شما بازیسازان حاضر شدیم تا بگوئیم اگر برای همکاری با کانون علاقهمند هستید تا در حوزه ساخت و تولید بازی همکاری کنید،همکاران ما هستند تا این مسیر شکل ساختارمند به خود بگیرد.
پس از گذشت سه سال شاهد تغییر آمار به عدد ۴۰ درصد تولید اسباب بازی داخلی و ۶۰ درصد خارجی هستیم
در ادامه این نشست حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خطاب به بازیسازان جوان اظهار داشت: اینجا خانه خودتان است و به واسطه این آمد و شدها امیدوارم برای کودکان و نوجوان آورده ویژهای در صنعت بازی داشته باشیم.
وی تصریح کرد: در قانون هفتم برنامه توسعه، دستگاهها مکلف شدهاند تا از زیسب بوم بازیهای ویدئویی حمایت شود.ما یک تجربه بسیار موفقی در امر اسباب بازی و سرگرمی داریم، بنده مسئول کارگروه تولید اسباب بازی هستم، البته آنجا درباره همه چیز بحث میشود به جز بازیهای ویدئویی، حاصل آن تجربه موفق شده است تولید تولید و ایجاد بازار اسباب بازی داخلی که پس از گذشت سه سال شاهد تغییر آمار به عدد ۴۰ درصد تولید اسباب بازی داخلی و ۶۰ درصد خارجی هستیم.
علامتی تاکید کرد: این کار را از طریق حمایت از تولید داخلی انجام دادیم، عدد و حمایت ما را بر روی تولید اسباب بازی داخلی گذاشتیم و به جای آن حکومت کنیم حمایت کردیم و ضریب تولید را بالا بردیم و همین مدل را نیز میشود در زیست بوم دیجیتال بازی داشته باشیم.در جلسه ای با دوستان بنیاد به توافق رسیدیم تا عددی که برای تولید بازی در اختیار داریم را در اختیار تولید کنندگان قرار دهیم.
مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یادآور شد: حمایت من از جنس سرمایهگذاری است و وقتی میگویم من یعنی کانون، بنیاد و در نهایت دولت چهاردم. برای ما تولید مهم است و کسب بازار و بازارسازی به عهده خودتان است. چرا که من نگاه دولتی دارم اما شما نگاه خصوصی و نیازها را بهتر میشناسید.
این مدیر فرهنگی با اشاره به نظام مسایل کانون در تولید و حمایت از ساخت بازیهای ویدئویی خاطرنشان کرد: محیط زیست، آسیبهای اجتماعی و ... برای ما مهم است و شما با خلاقیت و دانش خوب خودتان میتوانید بازیها را برای ما بسازید و تبدیل به یک بازی برد- برد شود. وظیفه دولت و ما این است که سرمایهگذاری کنیم و در آن سو شما میتوانید بازیگران خوبی در عرصه تولید بازیهای ویدئویی باشید.
وی ادامه داد: آمارها در حوزه بازی مشخص هستند و در مقابل ما در کانون زیرساختهای خودمان را توسعه میدهیم اما واقعیت این که کودکان امروزی در تلفن همراه و شبکههای اجتماعی هستند و گذشت روزگاری که کودکان به سراغ ما میآمدند و با هنر شما باید کاری کنیم تا آنها سراغ ما بیایند.
وزارت آموزش و پرورش در کنار بازیسازان است
در ادامه این نشست نیز سمیه سادات ابراهیمی مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی وزارت آموزش و پرورش که به عنوان میهمان ویژه در دورهمی بازیسازان ویدئویی حضور داشت، گفت: یکی از رویکردهای ما حتما بحث رسانه و بازی است در برابر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی هم از نگاه ایجابی و هم سلبی. به هرحال از این فرصت مغتنم استفاده شد تا نیازهای خودمان را به گوش شما برسانیم و در وزارت آموزش پرورش این آمادگی را داریم تا در کنار بازیسازان به توسعه آموزش و مفاهیم آموزشی از طریق صنعت بازی بپردازیم.
بخش پایانی نخستین دورهمی بازیسازان ویدئویی ایران همزمان با دور جدید فعالیتهای انستیتو ملی بازی سازی ایران با مدیریت امیر محمدرضایی و حضور اساتیدی همچون ابوالفضل سجادی و حمید علیزاده و حضور پرشور بازیسازان جوان به بررسی مسیر آینده و پروژههای خلاقانهشان اختصاص داشت.
