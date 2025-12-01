به گزارش خبرنگار مهر، محمد سبزه‌زاری پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، استان خوزستان طی امروز تحت‌تأثیر سامانه بارشی نسبتاً ضعیفی قرار گرفته که تا اواخر روز چهارشنبه سبب رگبار، رعدوبرق و وزش باد با شدت متوسط در مناطق و ارتفاعات شمال‌غربی، شمالی، شمال‌شرقی و شرق استان خواهد شد.

وی افزود: طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه علاوه بر مناطق شمالی و شرقی، در بخش‌هایی از مرکز و جنوب استان نیز احتمال رگبار پراکنده و رعدوبرق دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: در این مدت وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی، به‌ویژه در سواحل و مناطق جنوبی استان محتمل است.

سبزه‌زاری با اشاره به وضعیت شمال خلیج‌فارس گفت: این ناحیه نیز طی این مدت نسبتاً مواج و همراه با بارش پراکنده خواهد بود.

به گفته وی، از فردا تا روز پنجشنبه روند کاهش دما در اغلب نقاط استان پیش‌بینی می‌شود و از اواخر هفته جو نسبتاً پایداری در بیشتر مناطق حاکم خواهد شد.

وی ادامه داد در شبانه‌روز گذشته گتوند با ۲۹.۴ و ایذه با ۶.۳ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند. همچنین بیشینه و کمینه دمای اهواز به‌ترتیب ۲۷.۲ و ۱۳.۷ درجه سانتی‌گراد ثبت شده است.