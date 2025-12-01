شهرزاد: جذب حداکثری تسهیلات سفر رئیس جمهور به هرمزگان در دستور کار است

به گزارش خبرگزاری مهر، دوازدهمین جلسه کمیته استانی تبصره ۱۸ قانون بودجه سال به‌همراه نخستین نشست بررسی تسهیلات مصوب سفر ریاست جمهوری به استان، با حضور اعضای کمیته و به ریاست عادل شهرزاد معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان برگزار شد.

در ابتدای جلسه، سازوکار تخصیص و پرداخت تسهیلات مرتبط با سفر ریاست جمهوری تشریح شد.

عادل شهرزاد با تأکید بر اهمیت این موضوع گفت: تلاش ما بر جذب حداکثری این تسهیلات و تسهیل فرآیند پرداخت به واحدها و طرح‌های مشمول است تا بتوانیم از این فرصت برای رونق تولید، اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی هرمزگان بهره ببریم.

در ادامه، دستور کار دوم نشست به گزارش عملکرد مؤسسات عامل در اجرای طرح‌های مصوب تبصره ۱۸ قانون بودجه اختصاص یافت که نمایندگان دستگاه‌ها و مؤسسات مرتبط، گزارش‌های خود را ارائه کردند.

شهرزاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های گسترده موجود در هرمزگان اظهار داشت: استان از توانمندی‌ها و پتانسیل‌های فراوانی در بخش‌های مختلف اقتصادی برخوردار است و وظیفه ما استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها برای حمایت از سرمایه‌گذاران است.