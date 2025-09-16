اولویت برای پرداخت تسهیلات با تکمیل زنجیره ارزش است

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین جلسه کمیته تسهیلات طرح‌های سرمایه‌گذاری استان هرمزگان با حضور اعضای کمیته و به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری برگزار شد.

در این جلسه سه دستور کار اصلی در حوزه تأمین منابع مالی، وضعیت پرداخت تسهیلات و بررسی طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار گرفت.

دستور کار اول این جلسه، مربوط به برنامه‌ریزی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز طرح‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۴ بود.

در این بخش، بر لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، دستگاه‌های حوزه اقتصادی و بانک‌ها تأکید شد. همچنین مقرر شد دبیرخانه کمیته، پیگیری‌های لازم برای هماهنگی و اجرای این برنامه‌ریزی را به‌صورت مستمر انجام دهد.

دستور کار دوم به بررسی آخرین وضعیت معرفی طرح‌های سرمایه‌گذاری به نظام بانکی و میزان پیگیری و پرداخت‌های انجام شده اختصاص داشت.

بر اساس گزارش‌های ارائه شده، تاکنون بیش از ۴۰ درصد از منابع پیش‌بینی‌شده به این طرح‌ها تزریق شده و در راستای اجرای پروژه‌های اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته است.

در سومین دستور کار جلسه، ۱۲ طرح سرمایه‌گذاری در چهار زیربخش صنعت، معدن، گردشگری و صنایع‌دستی مورد بررسی قرار گرفت.

پس از اخذ نظرات دستگاه‌های اجرایی و نظام بانکی، این ۱۲ طرح با مجموع تسهیلاتی بالغ بر ۱۰۵ میلیارد تومان به تصویب رسید. مقرر شد پس از معرفی این طرح‌ها به بانک‌های عامل، متقاضیان نسبت به تشکیل پرونده و پیگیری مراحل دریافت تسهیلات اقدام کنند.

اولویت‌های پرداخت تسهیلات در استان هرمزگان

عادل شهرزاد معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان در تشریح رویکردهای حمایتی استان در حوزه پرداخت تسهیلات سرمایه‌گذاری، گفت: رویکرد اصلی ما در پرداخت تسهیلات، تکمیل حلقه‌های زنجیره ارزش در بخش‌های مختلف اقتصادی استان است. این حلقه‌ها می‌توانند با تزریق منابع مالی به شکل هدفمند، بهره‌وری و ارزش‌افزوده بالاتری ایجاد کنند.

وی افزود: اولویت نخست، طرح‌هایی هستند که به تکمیل زنجیره‌های ارزش کمک می‌کنند. اولویت دوم شامل طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد است که لازم است منابع باقی‌مانده از طریق نظام بانکی تأمین شود.

شهرزاد ادامه داد: اولویت سوم، طرح‌های نوآورانه، فناورانه و دانش‌بنیان هستند که به تأیید پارک علم و فناوری رسیده‌اند و در چارچوب سیاست‌های اقتصاد دانش‌بنیان قابل حمایت هستند. در نهایت، اولویت چهارم نیز مربوط به طرح‌های جدیدی است که بر اساس ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالقوه استان طراحی و ارائه شده‌اند تا این ظرفیت‌ها به فعلیت برسند.