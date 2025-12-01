به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ممبینی ظهر امروز دوشنبه در کارگاه آموزشی ویژه مدیران و کارشناسان روابط عمومی و متولیان حوزه اطلاع‌رسانی بنادر استان خوزستان که در منطقه ویژه اقتصادی بندری امام خمینی (ره) برگزار شد، اظهار کرد: نقش‌آفرینان حوزه اطلاع‌رسانی در بنادر حیاتی خوزستان که محور لجستیک جنوبی کشور و نقطه اتصال کریدور شمال - جنوب محسوب می‌شوند؛ دیگر یک واحد پشتیبان نیستند بلکه جزئی از ساختار دیپلماسی دفاع اقتصادی کشورند. در عصر حاضر، وظیفه متخصصان روابط عمومی پیش‌بینی مسائل و شکل‌بخشی به رویدادهای آینده است، نه صرفاً روایت آنچه اتفاق افتاده است.

وی در بخش دیگری از این کارگاه تأکید کرد: ما دیگر نباید در عصر نسل سوم اطلاع‌رسانی (محدود به انتشار خبر و عکس) بمانیم؛ نسل چهارم اطلاع‌رسانی تحلیلی، پیش‌بین و تاکتیکال است که دقیقاً همان چیزی است اقتصاد دریامحور امروز به آن نیاز دارد.

ممبینی با تأکید بر اینکه تحلیل محیطی رویدادها باید جایگزین گزارش صرف شود، گفت: هر خبر بندری باید همراه با ارزیابی سریع اثرات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فناورانه آن منتشر شود تا تصمیم‌گیران داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی بلافاصله ارزش واقعی آن را درک کنند.

عضو سابق شورای اطلاع‌رسانی استان خوزستان با بیان اینکه پیش‌بینی و مدیریت پیامد یکی از مؤلفه‌های کلیدی نسل چهارم است، افزود: قبل از وقوع بحران‌های احتمالی، سناریوهای رسانه‌ای آماده شود و پاسخ‌های هماهنگ حقوقی - رسانه‌ای در کوتاه‌ترین زمان فعال گردد.

این فعال رسانه‌ای با تأکید بر تمرکز بر اعتمادسازی عملیاتی تصریح کرد: داده‌های شفاف و قابل راستی‌آزمایی از سرعت ترخیص، پایداری تعرفه‌ها، امنیت کشتیرانی و موفقیت شرکای فعلی به‌صورت منظم و قابل استناد ارائه گردد.

به گفته ممبینی، سرمایه‌گذار خارجی امروز بیشتر از ظرفیت‌های روی کاغذ، به کیفیت اطلاع‌رسانی طرف مقابل نگاه می‌کند.

وی با اشاره به موقعیت بی‌نظیر خوزستان در کریدور شمال- جنوب و برخورداری از هفت بندر تجاری فعال گفت: ارتقای روابط عمومی‌های بنادر استان به نسل چهارم اطلاع‌رسانی بر پایه تحلیل داده‌ها، مدیریت هوشمند اطلاعات و واکنش سریع به مخاطرات، نقش کنشگر و دیده‌بان دقیق را ایفا خواهد کرد، فرصت‌ها را هوشمندانه معرفی و مخاطرات رسانه‌ای را پیش از گسترش خنثی می‌سازد و بدین ترتیب جذب سرمایه‌گذاران خارجی را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، بنادر استان سهم ۳۱ درصدی در جابه‌جایی کالاهای کشور دارند و بندر امام خمینی (ره) به عنوان بندر کانونی تأمین کالای اساسی، نقشی محوری در این زمینه ایفا می‌کند.

در سال‌های اخیر اقدامات متعددی از جمله لایروبی کانال، خارج‌سازی موانع دریایی، تعمیرات اساسی اسکله‌ها و افزایش ظرفیت پذیرش کشتی‌ها انجام شده و اکنون هیچ محدودیتی برای پهلوگیری کشتی‌ها در بندر امام وجود ندارد.

امسال چندین پروژه بزرگ در بندر امام آغاز خواهد شد که مهم‌ترین آن فاز دوم ایجاد زیرساخت‌ها در اراضی توسعه است. با اجرای این طرح و تکمیل هر دو فاز، حدود ۳۲۹ هکتار زمین برای فعالیت‌های بندری و سرمایه‌گذاری مهیا می‌شود.

همچنین با توجه به نقش کلیدی حمل‌ونقل ریلی در بنادر و در راستای تحقق چشم‌اندازهای برنامه هفتم توسعه برای افزایش سهم ریلی، دو پروژه مهم در این حوزه در دستور کار قرار دارد.