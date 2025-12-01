به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد صادق طحان غروب دوشنبه در حاشیه آغاز به کار دبیر خانه ملی محلات کرامت در سمنان و گفتگو با خبرنگاران بابیان اینکه هدف این اقدام کمک به رفع مشکلات محلات است، ابراز داشت: این دبیرخانه می‌جوشد تا مسائل محلات حاشیه نشین و کم برخوردار کشور را رصد کند.

وی با بیان اینکه یک هزار و ۱۰۰ محله کم برخوردار در کشور شناسایی شده است، افزود: با بهره گیری از سامانه هوشمند داده‌های شناسنامه محله کرامت استخراج و ساماندهی می‌شود.

معاون اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه در این طرح برای کاهش مشکلات می‌کوشیم تا اقشار مختلف مردم مشارکت داده شوند، ابراز داشت: این اقدام می‌تواند اثر گذاری بیشتری برای رفع چالش‌های این محلات داشته باشد.

طحان با بیان اینکه محلات کرامت طرح اجتماعی فرهنگی که در سراسر کشور برای ارتقا کیفیت زندگی محلات کم برخوردار اجرا می‌شود، تصریح کرد: هدف این طرح بهبود زیرساخت‌های محلات با تکیه بر ارزش‌های اسلامی است.

وی با بیان اینکه این طرح در راستای گسترش عدالت اجتماعی و تقویت سرمایه‌های اجتماعی طراحی شده است، افزود: با هم افزایی و مشارکت همه دستگاه‌ها و به ویژه مساجد و شورای محلات می‌توان به اهداف فوق دست یافت.