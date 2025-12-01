به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نوروزی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم گرامیداشت عاشیق دهقان که با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و هنر، مدیران و مسئولان استان و دوستداران موسیقی برگزار شد، با تاکید بر ضرورت پاسداشت مفاخر فرهنگی افزود: باید قدر گنجینههای خود را بدانیم و به آنان ارج بگذاریم.
وی ادامه داد: عاشیق دهقان، درویش و بسیاری از بزرگان در کنار ما بودند و اگرچه امروز در میان ما نیستند، اما تصویری ماندگار از صدا و هنرشان در ذهن ما ثبت شده و همواره زنده خواهد ماند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجانغربی با اشاره به اهمیت حفظ جایگاه چهرههای برجسته فرهنگ و هنر خاطرنشان کرد: گاه دیده میشود برخی پس از سالها شاگردی، استادان خود را فراموش میکنند، در حالی که اگر قدر بزرگان شناخته شود، احترام متقابل نیز پایدار خواهد ماند.
وی درباره موسیقی عاشیقی گفت: وقتی عاشیق ساز خود را مینوازد، دغدغههای ذهنی شنونده رنگ میبازد و جای خود را به آرامش میدهد، این موسیقی، آرامشی روحی و عمیق به مخاطب منتقل میکند.
نوروزی با تأکید بر ظرفیتهای ارزشمند این هنر افزود: ما میتوانیم بهرههای بسیاری از موسیقی عاشیقی ببریم.
در این مراسم همچنین آلبومی از مستند عاشیق دهقان که به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی و به کارگردانی محمد مستوفی تهیه شده بود، به فرزند عاشیق دهقان اهدا شد.
عاشیق دهقان از هنرمندان موسیقی عاشیقی اول آذرماه سال جاری دار فانی را وداع گفت.
