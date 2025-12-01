فعالیت مدارس چهارمحال و بختیاری تا پایان هفته غیرحضوری شد

بهمن خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به گزارش مورخ نهم آذرماه ۱۴۰۴ رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مبنی بر ضرورت قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوآنزا و در پی مصوبه کارگروه شرایط اضطراری، تصمیم بر آن شد که فعالیت آموزشی تمامی دورههای تحصیلی آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی و دانشگاهی استان از روز سهشنبه یازدهم آذرماه تا پایان هفته جاری به صورت غیرحضوری برگزار شود.
وی افزود: در این مدت، تمامی مراکز فرهنگی و ورزشی نیز تعطیل خواهند بود و برگزاری هرگونه مسابقه در سطح استان متوقف میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری همچنین خاطرنشان کرد: فعالیت مهدهای کودک، مراکز پیشدبستانی و مدارس استثنایی نیز در این ایام تعطیل خواهد بود.
خدادادی با تأکید بر اهمیت حفظ سلامت دانشآموزان، دانشجویان و فرهنگیان، از خانوادهها خواست تا با رعایت توصیههای بهداشتی و مراقبتهای لازم، در کنترل و کاهش شیوع بیماری همکاری لازم را داشته باشند.
