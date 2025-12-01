  1. استانها
فعالیت مدارس چهارمحال و بختیاری تا پایان هفته غیرحضوری شد

شهرکرد - مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری از غیرحضوری شدن فعالیت‌های آموزشی مدارس و دانشگاه‌های استان به دلیل شیوع آنفلوآنزا خبر داد.

بهمن خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به گزارش مورخ نهم آذرماه ۱۴۰۴ رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مبنی بر ضرورت قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوآنزا و در پی مصوبه کارگروه شرایط اضطراری، تصمیم بر آن شد که فعالیت آموزشی تمامی دوره‌های تحصیلی آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی و دانشگاهی استان از روز سه‌شنبه یازدهم آذرماه تا پایان هفته جاری به صورت غیرحضوری برگزار شود.

وی افزود: در این مدت، تمامی مراکز فرهنگی و ورزشی نیز تعطیل خواهند بود و برگزاری هرگونه مسابقه در سطح استان متوقف می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری همچنین خاطرنشان کرد: فعالیت مهدهای کودک، مراکز پیش‌دبستانی و مدارس استثنایی نیز در این ایام تعطیل خواهد بود.

خدادادی با تأکید بر اهمیت حفظ سلامت دانش‌آموزان، دانشجویان و فرهنگیان، از خانواده‌ها خواست تا با رعایت توصیه‌های بهداشتی و مراقبت‌های لازم، در کنترل و کاهش شیوع بیماری همکاری لازم را داشته باشند.

