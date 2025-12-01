هشدار سطح زرد در استان بوشهر صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان بوشهر زمان شروع این هشدار صبح چهارشنبه (۱۲ آذر ماه) و پایان آن اواخر وقت پنجشنبه (۱۳ آذر ماه) است.

وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید شمال غربی (گاهی بیش از ۴۰ کیلومتر در ساعت)، افزایش ارتفاع موج دریا (سواحل ۹۰ تا ۱۵۰ و در فراساحل تا ۱۸۰ سانتیمتر) از مخاطرات این هشدار خواهد بود.

منطقه اثر این هشدار سواحل و فراساحل استان بوشهر اعلام شده است.

افزایش ارتفاع موج، اختلال در ترددها و فعالیت دریایی به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی در مناطق تحت تأثیر، احتمال گردوخاک در نوار ساحلی از اثرات این مخاطره خواهد بود.

اجتناب از ترددهای دریایی غیرضروری به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی در مناطق تحت تأثیر، ممنوعیت شنا، تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی طی این مدت توصیه می‌شود.