راعی: ۴۰۰ خانواده زندانی در کاشان مورد حمایت هستند

کاشان - فرماندار کاشان گفت: ۴۰۰ خانواده زندانی در کاشان مورد حمایت انجمن حمایت از زندانیان هستند.

مجتبی راعی در حاشیه جلسه انجمن حمایت از زندانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم حمایت از خانواده زندانیان اظهار کرد: در این بین خیرین نقش مؤثری دارند که انکارناپذیر است.

وی با بیان اینکه حمایت از خانواده زندانیان یک سرمایه گذاری اجتماعی است، ابراز کرد: این موضوع می‌تواند سبب پیشگیری از آسیب‌های آینده شود.

فرماندار کاشان با اشاره به اینکه ۴۰۰ خانواده در کاشان مورد حمایت انجمن حمایت از زندانیان شهرستان کاشان هستند، تصریح کرد: یکی از اقدامات مؤثر این انجمن ایجاد درآمد مستمر برای این خانواده‌ها است.

وی با اشاره به اینکه کمک‌های مربوطه به خانواده زندانیان شامل موضوعات آموزشی و مشاوره است، گفت: با ایجاد درآمدهای پایدار برای خانواده زندانیان این افراد دیگر احتیاجی به کمک‌های مقطعی خیرین ندارند.

راعی با اشاره به لزوم خدمات مشاوره‌ای به فرزندان و دیگر اعضای خانواده زندانیان افزود: یکی از موضوعات دیگر برنامه ریزی برای آموزش و معرفی شغل به زندانیانی است که از زندان آزاد می‌شوند.

وی تصریح کرد: این اقدامات باعث می‌شود که زندانی پس از آزادی دغدغه تأمین مالی نداشته باشد و در نتیجه به تخلفات قبلی خود برگشت ندارد.

