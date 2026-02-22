به گزارش خبرنگار مهر، نورالله طاهری، فرماندار اسلام‌شهر، بعدازظهر یکشنبه در نشست انجمن حمایت از زندانیان این شهرستان با قدردانی از اقدامات دادستان اسلام‌شهر در مدیریت و پیشبرد برنامه‌های انجمن، اعلام کرد: این مجموعه با همراهی مسئولان و مشارکت خیرین توانسته دستاوردهای قابل‌توجهی در زمینه آزادی زندانیان جرایم مالی غیرعمد و رسیدگی به وضعیت خانواده‌های آنان کسب کند.

او با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی اسلام‌شهر افزود:در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی، بسیاری از مدیران کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی برای جذب زندانیان رأی باز اعلام آمادگی کرده‌اند و مقدمات به‌کارگیری این افراد در حال فراهم شدن است.

فرماندار اسلام‌شهر همچنین بر ضرورت توجه جدی‌تر به وضعیت خانواده زندانیان تأکید کرد و گفت: برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، مسائل و نیازهای این خانواده‌ها باید به‌صورت نظام‌مند شناسایی، اولویت‌بندی و برای حل آن‌ها برنامه‌ریزی دقیق انجام شود.

به گفته طاهری، در کنار کمک‌های مالی، توسعه برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و ارائه خدمات مشاوره‌ای می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مشکلات اجتماعی و تقویت بازگشت پایدار زندانیان به جامعه ایفا کند.