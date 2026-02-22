۳ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۱۰

مسیر اشتغال زندانیان رأی باز اسلامشهر در کارخانه‌ها هموار می شود

اسلامشهر- فرماندار اسلام‌شهر گفت: مسیر اشتغال زندانیان رأی باز در کارخانه‌ها هموار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله طاهری، فرماندار اسلام‌شهر، بعدازظهر یکشنبه در نشست انجمن حمایت از زندانیان این شهرستان با قدردانی از اقدامات دادستان اسلام‌شهر در مدیریت و پیشبرد برنامه‌های انجمن، اعلام کرد: این مجموعه با همراهی مسئولان و مشارکت خیرین توانسته دستاوردهای قابل‌توجهی در زمینه آزادی زندانیان جرایم مالی غیرعمد و رسیدگی به وضعیت خانواده‌های آنان کسب کند.

او با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی اسلام‌شهر افزود:در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی، بسیاری از مدیران کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی برای جذب زندانیان رأی باز اعلام آمادگی کرده‌اند و مقدمات به‌کارگیری این افراد در حال فراهم شدن است.

فرماندار اسلام‌شهر همچنین بر ضرورت توجه جدی‌تر به وضعیت خانواده زندانیان تأکید کرد و گفت: برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، مسائل و نیازهای این خانواده‌ها باید به‌صورت نظام‌مند شناسایی، اولویت‌بندی و برای حل آن‌ها برنامه‌ریزی دقیق انجام شود.

به گفته طاهری، در کنار کمک‌های مالی، توسعه برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و ارائه خدمات مشاوره‌ای می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مشکلات اجتماعی و تقویت بازگشت پایدار زندانیان به جامعه ایفا کند.

