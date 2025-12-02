به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین ویلچر تهیه‌شده از محل جمع‌آوری درب بطری‌های پلاستیکی، صبح سه شنبه با حضور جمعی از فعالان محیط‌زیست به اداره بهزیستی بیجار تحویل داده شد تا در اختیار افراد توانخواه نیازمند قرار گیرد.

در راستای اجرای طرح مردمی «جمع‌آوری درب بطری برای خرید ویلچر»، نمایندگان انجمن‌های مردم‌نهاد حامی محیط‌زیست بیجار با حضور در اداره بهزیستی شهرستان، تازه‌ترین ویلچر خریداری‌شده از محل درآمدهای حاصل از این طرح را اهدا کردند.

رئیس اداره بهزیستی بیجار، در این مراسم با قدردانی از مشارکت مردم و انجمن‌های محیط‌زیستی، این اقدام را ترکیبی از نیکوکاری و حفاظت از محیط‌زیست دانست و اظهار داشت: جمع‌آوری درب بطری ضمن کمک به کاهش آلودگی‌های پلاستیکی، زمینه حمایت مستقیم از جامعه هدف بهزیستی را فراهم می‌کند.

غلامرضا محمد میرزایی با اشاره به استمرار چندساله این طرح در بیجار افزود: هدف اصلی این پویش، جلوگیری از رهاسازی پلاستیک در طبیعت و کمک به بازیافت است؛ درآمد حاصل از این فرآیند نیز صرف خرید تجهیزات توانبخشی برای افراد نیازمند می‌شود.

وی با تقدیر از همراهی فعالان محیط‌زیست و شهروندان بیجاری، ابراز امیدواری کرد که این فرهنگ نیکوکارانه و زیست‌محیطی در سطح شهرستان گسترش یافته و تداوم داشته باشد.