جنگجو: ۲.۹ میلیون تن کالا ازگمرکات آذربایجان غربی به خارج کشور صادر شد

خالد جنگجو در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: طی سال جاری، بیش از ۲ میلیون و ۹۸۴ هزار تن با ارزشی بالغ بر حدود ۲ میلیارد دلار از مبادی گمرکی تحت نظارت استان به کشورهای همسایه و منطقه صادر شده است.
وی ادامه داد: این میزان صادرات
از لحاظ ارزشی ۵۷ درصد و از لحاظ وزنی ۴۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش نشان میدهد.
ناظر گمرکات آذربایجان غربی گفت: کالاهای شمش فولادی، کاتد مسی، مصنوعات پلاستیکی، شمش مسی و میلگرد آجدار سهم بیشتری از صادرات گمرکات استان را به خود اختصاص داده اند.
جنگجو گفت: همچنین طی همین مدت انواع کالاهای صادراتی اظهاری از سایر گمرکات کشور به میزان یک میلیون و ۸۱۸ هزار تن به ارزش بیش از ۲ میلیارد دلار از گمرکات مرزی استان ترخیص و از کشور خارج شده است.
ناظر گمرکات استان آذربایجانغربی در ادامه و در بخش واردات تصریح کرد: در زمینه واردات نیز، با نظارت و پایش دقیق، کالاهای اساسی، مواد اولیه مورد نیاز صنایع، ماشینآلات و کالاهای سرمایهای مورد نیاز کشور، با وزنی معادل بیش از ۲۵۹ هزار تن و به ارزش تقریبی ۷۳۱ میلیون دلار از گمرکات استان ترخیص و به چرخه اقتصادی وارد شد. این امر ضمن تأمین نیازهای تولیدی و مصرفی، گامی مهم در جهت تقویت زنجیره تأمین ملی بود.
جنگجو مرزهای فعال استان بهویژه مرز بازرگان و پیرانشهر را از کانونهای اصلی این مبادلات تجاری عنوان کرد و افزود: موقعیت استراتژیک استان و وجود مرزهای فعال و امن، بستری مطمئن برای توسعه هرچه بیشتر تجارت فراهم کرده است که سهم مرز بازرگان ۳۷ درصد و مرز پیرانشهر ۱۳ درصد از کل واردات و صادرات در استان است.
