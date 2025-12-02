  1. اقتصاد
به همت بانک پارسیان انجام می‌شود؛

آزادی مادران زندانی جرائم مالی غیرعمد تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان

سرپرست بانک پارسیان گفت: با حمایت این بانک و مشارکت ستاد دیه، همزمان با میلاد حضرت زهرا(س) و روز مادر،تمامی مادران زندانی جرائم مالی غیرعمد تا سقف ۲۵۰میلیون تومان در سراسر کشور آزاد می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان، مجید باجلان با اعلام این خبر اظهار کرد: بانک پارسیان در راستای اجرای مسئولیت اجتماعی خود و حمایت از خانواده‌ها و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، همزمان با سالروز میلاد حضرت فاطمه (س) و روز مادر، با همکاری ستاد دیه، تمامی مادران جرائم مالی غیرعمد کشور را تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان آزاد می‌کند.

سرپرست بانک پارسیان ادامه داد: این طرح شامل تمام مادران زندانی جرائم مالی غیرعمدی می‌شود که تا تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴ از سوی ستاد دیه معرفی شده و میزان محکومیتشان کمتر از ۲۵۰ میلیون تومان است.

به گفته وی، در این طرح، استان‌های فارس، اصفهان و تهران بیشترین تعداد آزادی مادران را دارند.

باجلان خاطرنشان کرد: در لیست مادران مشمول این طرح که قرار است تمامی آنها تا ۲۰ آذر ۱۴۰۴ آزاد شوند، مادران هموطن اهل سنت نیز وجود دارند و براساس هماهنگی به عمل آمده همه این مادران میلاد حضرت زهرا (س) و روز مادر را در کنار خانواده خود جشن خواهند گرفت.

