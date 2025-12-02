  1. استانها
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۵

وضعیت هوای قم در محدوده ناسالم برای همه گروه‌ها قرار گرفت

قم- شاخص کیفیت هوا در شهر قم و شهرستان قنوات امروز سه‌شنبه، ۱۱ آذرماه، به دلیل افزایش غلظت ذرات معلق در شرایط ناسالم قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین پایش‌های انجام شده، کیفیت هوای شهر قم و قنوات به دلیل افزایش غلظت ذرات معلق (PM2.5) در وضعیت ناسالم برای تمام گروه‌های سنی قرار دارد.

به منظور کاهش خطرات احتمالی ناشی از آلودگی، افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و ریوی، کودکان، سالمندان، مبتلایان به آسم و زنان باردار باید از انجام فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل پرهیز کنند.

به سایر افراد جامعه نیز توصیه می‌شود فعالیت‌های طولانی و شدید خارج از منزل را کاهش دهند تا از اثرات منفی آلودگی هوا محافظت شوند.

رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و محدود کردن حضور در محیط‌های باز در ساعات اوج آلودگی، می‌تواند به حفظ سلامت شهروندان کمک کند.

