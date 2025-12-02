به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین پایش‌های انجام شده، کیفیت هوای شهر قم و قنوات به دلیل افزایش غلظت ذرات معلق (PM2.5) در وضعیت ناسالم برای تمام گروه‌های سنی قرار دارد.



به منظور کاهش خطرات احتمالی ناشی از آلودگی، افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و ریوی، کودکان، سالمندان، مبتلایان به آسم و زنان باردار باید از انجام فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل پرهیز کنند.



به سایر افراد جامعه نیز توصیه می‌شود فعالیت‌های طولانی و شدید خارج از منزل را کاهش دهند تا از اثرات منفی آلودگی هوا محافظت شوند.



رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و محدود کردن حضور در محیط‌های باز در ساعات اوج آلودگی، می‌تواند به حفظ سلامت شهروندان کمک کند.

