به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین پایشهای انجام شده، کیفیت هوای شهر قم و قنوات به دلیل افزایش غلظت ذرات معلق (PM2.5) در وضعیت ناسالم برای تمام گروههای سنی قرار دارد.
به منظور کاهش خطرات احتمالی ناشی از آلودگی، افراد مبتلا به بیماریهای قلبی و ریوی، کودکان، سالمندان، مبتلایان به آسم و زنان باردار باید از انجام فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل پرهیز کنند.
به سایر افراد جامعه نیز توصیه میشود فعالیتهای طولانی و شدید خارج از منزل را کاهش دهند تا از اثرات منفی آلودگی هوا محافظت شوند.
رعایت دستورالعملهای بهداشتی و محدود کردن حضور در محیطهای باز در ساعات اوج آلودگی، میتواند به حفظ سلامت شهروندان کمک کند.
قم- شاخص کیفیت هوا در شهر قم و شهرستان قنوات امروز سهشنبه، ۱۱ آذرماه، به دلیل افزایش غلظت ذرات معلق در شرایط ناسالم قرار گرفته است.
