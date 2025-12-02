به گزارش خبرگزاری مهر، در هشتمین جلسه شورای اجتماعی استان، با قدردانی از کادر سلامت بر لزوم اطلاع‌رسانی دقیق و همکاری دستگاه‌ها برای پیشگیری از آنفلوانزا و جلوگیری از تجمع‌های غیرضروری به‌ویژه برای گروه‌های آسیب‌پذیر تأکید کرد.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی همه دستگاه‌ها برای مقابله با موج فصلی آنفلوانزا از اجرای جدی طرح محله‌محوری و اهتمام به مدیریت آسیب‌های اجتماعی بر اساس نظام مسائل استان به‌عنوان برنامه‌های محوری استان نام برد.

صادقی، تشکیل میزگردهای کارشناسی در رسانه‌ها را ضروری دانست و بر اهتمام مدیران آنها در این زمینه تاکید کرد.

استاندار زنجان اجرای طرح محله‌محوری را یکی از برنامه‌های کلان دولت عنوان کرد و خواستار پیگیری جدی آن توسط فرمانداران شد.

صادقی با اشاره به تغییر الگوهای آسیب‌های اجتماعی بر برنامه‌ریزی مبتنی بر پژوهش تأکید کرد و از برگزاری همایش ملی «مسأله‌شناسی جمعیت NEET» در ۲۰ آذرماه در استان خبر داد.