به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت آبوفاضلاب لرستان در اطلاعیهای اعلام کرد: به اطلاع میرساند به علت مشکلات فنی پیشآمده که قرار بود تعمیرات در مورخه ۱۴۰۴.۰۹.۱۱ انجام گیرد تعمیرات بهروز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴.۰۹.۱۲ موکول شد و آب شرب مناطق کوچههای مهریزدان، کوچههای فروغ یزدان، کوچههای نوریزدان، قسمتی از ایران مهرها، قسمتی از پشته حسینآباد، قسمتی از کوی فلسطین، کوچههای ۴ و ۵ قاضی آباد و میدان توحید قاضی آباد از ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه صبح تا ۱۴ و ۳۰ دقیقه بعدازظهر دچار قطعی یا افت فشار خواهد شد.
خرمآباد - فردا چهارشنبه آب شرب برخی از مناطق شهر خرمآباد قطع میشود.
