تمام مدارس و مراکز دانشگاهی البرز مجازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو آخرین مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا که لحظاتی پیش بهصورت آنی و پیرو گزارش مجدد اداره کل هواشناسی و اداره کل محیطزیست برگزار شد و برابر تحلیل آخرین خروجی مدلهای هواشناسی و دادههای پایش برخط، کاهش محسوس سرعت باد سطحی و افزایش ذرات آلاینده از منابع ثابت و متحرک، موجب تشدید انباشت آلایندهها در لایههای پایین جو شده است که جهت حفاظت از سلامت هم استانیها موارد زیر ابلاغ میگردد:
با پوزش از اعلام بامدادی و نظر به تعهد و اهمیت حفظ جان شهروندان بهویژه فرزندان البرزی و بقیه اقشار در معرض آسیب کلیه مدارس در همه مقاطع تحصیلی و همچنین مراکز دانشگاهی و آموزش عالی، یوم جاری ۱۲ آذرماه بهصورت مجازی برگزارشده و کلاسهای حضوری تعطیل اعلام میشود؛ مادران محترم دارای فرزند مهدکودکی و پیشدبستانی و دبستانی از دورکاری استفاده مینمایند؛
جلوگیری از تردد خودروهای فاقد معاینه فنی که پلیس راهنمایی و رانندگی استان موظف است از تردد تمامی خودروهای شخصی، عمومی و دولتی فاقد معاینه فنی معتبر جلوگیری کند و اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.
توقف فعالیتهای عمرانی آلاینده در دستور کار قرار دارد ازاینرو از تمامی فعالیتهایی که موجب تشدید آلودگی هوا میشوند، ازجمله ساختوسازهای شهری و پروژههای عمرانی شهرداریها تا بهبود شرایط جلوگیری خواهد شد.
دانشگاه علوم پزشکی و جمعیت هلالاحمر استان مکلف شد پایگاههای سیار اورژانس و هلالاحمر را در نقاط آلوده و پرتردد باهدف کاهش زمان دسترسی شهروندان به خدمات درمانی مستقر کند.
استفاده از ماسک استاندارد برای کارکنان میدانی را ضروری خواند و ادامه داد: نیروهای پلیس راهور، کارکنان شهرداری و سایر کارکنانی که فعالیت میدانی دارند، موظف به استفاده از ماسک استاندارد خواهند بود.
مرخصی ویژه برای مبتلایان به بیماریهای قلبی و تنفسی از سوی مدیران ارشد آن واحد انجام خواهد شد، گفت: با درخواست مرخصی کارکنان دارای مشکلات قلبی و تنفسی، با تشخیص و تأیید واحد مربوطه موافقت خواهد شد.
ناوگان حملونقل عمومی شامل اتوبوسرانی، تاکسیرانی، مترو، قطار شهری و دیگر خطوط تحت پوشش شهرداریها موظفاند با حداکثر توان عملیاتی و استفاده از ناوگان سالم، ساعات فعالیت خود را با ساعات اداری و آموزشی تطبیق دهند.
ممنوعیت فعالیتهای ورزشی در فضای باز از دیگر مصوبات این کارگروه است که انتظار میرود اداره کل ورزش و جوانان استان اطلاعرسانی لازم را جهت توقف فعالیتهای ورزشی انفرادی، گروهی و باشگاهی در فضای باز انجام دهد.
همه دستگاهها باید با جدیت وظایف تعیینشده را اجرا کنند تا از افزایش دوباره آلودگی جلوگیری شود و سلامت شهروندان به بهترین شکل ممکن حفظ گردد.
