به گزارش خبرنگار مهر، مجید وفاپور عصر شنبه در جمع کارکنان اداره تبلیغات اسلامی استان با تأکید بر ضرورت پیوند دادن زندگی مردم با آیات قرآن کریم، گفت: در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی هنوز نتوانسته‌ایم آیات قرآن را با زبان مردم جاری و ساری کنیم و این یک خلأ جدی در عرصه فرهنگی است.

وفاپور با اشاره به استفاده قرآن کریم از ضرب‌المثل‌ها و نمونه‌های تاریخی برای فهم بهتر مفاهیم، افزود: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب در دیدارهای اخیر بر الگوگیری از شخصیت‌های قرآنی مانند حضرت مریم و حضرت آسیه تأکید داشتند، ما نیز باید بتوانیم این مفاهیم قرآنی را در قالب‌های هنری و قابل درک برای مردم عرضه کنیم.

وی با بیان اینکه هنر نقش اساسی در ماندگاری مفاهیم دینی دارد، اظهار کرد: هیچ مفهومی در تاریخ ثبت نمی‌شود مگر آنکه با هنر آمیخته شود و نمونه بارز آن قاریان برجسته‌ای چون عبدالباسط هستند که به دلیل تلاوت هنرمندانه، نامشان در ذهن‌ها ماندگار شده است.

مشاور استاندار قزوین همچنین به اهمیت کیفیت در فعالیت‌های قرآنی اشاره کرد و گفت: صرفاً ارائه آمار بالا کافی نیست. باید به گونه‌ای عمل کنیم که مردم با آیات قرآن عمیقاً ارتباط برقرار کنند و در زندگی روزمره از آن بهره ببرند.

وفاپور در پایان ابراز امیدواری کرد با تلاش‌های جمعی، استان قزوین همچون گذشته در عرصه فعالیت‌های قرآنی بدرخشد و افزود: این حرکت مبارک باید با جدیت دنبال شود تا قرآن در متن زندگی مردم جاری گردد.