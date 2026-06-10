به گزارش خبرنگار مهر، میثم قدمی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در مجموعه راهداری استان سمنان اعلام کرد: عملیات اصلاح و بهسازی نقاط پرتصادف رمپ‌های ورودی و خروجی چهل‌تن و سه راهی کاشی در محور شهرستان مهدیشهر با پیشرفت فیزیکی حدود ۹۵ درصد در حال تکمیل است.

وی گفت: این عملیات در راستای ارتقای ایمنی تردد و بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای در محور پرتردد شهرستان مهدیشهر اجرا شده و شامل مجموعه‌ای از اقدامات عمرانی از جمله احداث آبرو، روکش آسفالت، اصلاح هندسی ورودی و خروجی‌ها و همچنین خاکریزی و بهسازی بستر راه به طول حدود یک کیلومتر بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان گفت: برای اجرای این طرح ها اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال هزینه شده که هدف اصلی آن کاهش نقاط حادثه‌خیز، افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای و روان‌سازی ترافیک در این مسیر مهم ارتباطی است.

قدمی با اشاره به اینکه با تکمیل این پروژه‌ها بخش قابل توجهی از مشکلات ترافیکی و ایمنی این مسیر برطرف خواهد شد گفت: اصلاح رمپ‌های ورودی و خروجی و بهسازی هندسی مسیر، نقش مهمی در کاهش خطرات احتمالی و افزایش تسلط رانندگان در این محور داشته و موجب بهبود کیفیت عبور و مرور خواهد شد.