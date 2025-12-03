اعلام آمادگی سپاه برای ساخت اماکن ورزشی در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار نعمتالله باقری در جریان دیدار با مدیرکل ورزش و جوانان لرستان نسبت به اهمیت بالابردن سرانه ورزش در شهرستانهای استان تأکید کرد.
وی تأکید کرد: استفاده از ظرفیتهای ورزشی و سالنهای بسیج به نفع مردم در اولویت کار سپاه است.
فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان بر لزوم تقویت زیست خواب در استان برای میزبانی از مسابقات کشوری و بینالمللی تأکید کرد.
سردار باقری، افزود: مجموعه بسیج سازندگی سپاه استان در تعامل با اداره ورزش و جوانان، آمادگی کامل برای توسعه زیرساختهای ورزشی، هم در حوزه ساخت و هم در حوزه تعمیر و بازسازی اماکن ورزشی استان را دارد.
وی یادآور شد: کاری که ورزشکاران در عرصههای بینالمللی بعد از دفاع مقدس ۱۲ روزه کردند (آن احترامات نظامی و آن اهدای مدالها به خانواده شهدا) داد دشمنان را درآوردند.
